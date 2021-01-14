Побрившийся налысо Дима Билан собирает комплименты за новую стрижку: «Красавчик!»

Дима Билан отдыхает на Мальдивах. Там он за несколько дней дважды менял внешность. Сначала он покрасил волосы в ярко-синий цвет, а после и вовсе побрился налысо. «Надоели волосы», — так он объяснил свое решение. Многие поклонники не ожидали такого кардинального преображения любимого певца, а многие оценили его новый брутальный вид.

Певец опубликовал новые фото с «нулевой» стрижкой и собрал комплименты за них.

«А загар-то покрывает все тело равномерно, класс! Впереди необитаемый остров ждет нас! Загадываю, чтобы погода была за нас, а пока нега и солнце!», — рассказал певец о своем отдыхе.