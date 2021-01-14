Побрившийся налысо Дима Билан собирает комплименты за новую стрижку: «Красавчик!»
Фото: www.instagram.com/bilanofficial/
Дима Билан отдыхает на Мальдивах. Там он за несколько дней дважды менял внешность. Сначала он покрасил волосы в ярко-синий цвет, а после и вовсе побрился налысо. «Надоели волосы», — так он объяснил свое решение. Многие поклонники не ожидали такого кардинального преображения любимого певца, а многие оценили его новый брутальный вид.
Певец опубликовал новые фото с «нулевой» стрижкой и собрал комплименты за них.
«А загар-то покрывает все тело равномерно, класс! Впереди необитаемый остров ждет нас! Загадываю, чтобы погода была за нас, а пока нега и солнце!», — рассказал певец о своем отдыхе.
«Стрижка класс!», «Выглядите супер», «Красавчик», «Вам все к лицу», «Мексиканец на минималках», «Красивые фотки», «Дмитрий, как вы помолодели! Вам ваша стрижка очень к лицу», «Дима, вы шикарно выглядите, какие фото красивые! Спасибо, поделились с нами солнышком», — прокомментировали поклонники Билана. Правда, некоторые из подписчиков не одобрили его усы. «Да убери ты уже эти усы», «Усы вам совсем не идут», — написали они. Но на защиту кумира тут же вышли те, кто растительность на лице одобряет.
За последний год Дима Билан несколько раз экспериментировал со внешностью. Осенью он предстал с ярко-красными волосами. Тогда его раскритиковали за поведение как подростка и внешность, якобы не соответствующую взрослому артисту. «Мы сами выбираем, в каких красках жить. Это так круто решаться на такие перемены и жить так, как ты хочешь. Ну а для кого-то ежедневная серость — норма», — парировал он.
А вам нравится Дима Билан в таком виде? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Димы Билана
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