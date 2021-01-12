«Надоели волосы»: Дима Билан побрился налысо и изменился до неузнаваемости
Фото: www.instagram.com/bilanofficial/
Осенью 2020-го Дима Билан удивил поклонников внешним преображением: артист покрасил волосы в ярко-красный цвет. Тогда он рассказал в социальной сети, что чувствует себя круто, решившись на такой эксперимент со внешностью и выйдя из зоны комфорта. Тогда его обвинили в том, что он ведет себя как подросток. На что певец парировал: «Это выбор каждого — жить яркими красками и испытывать разные эмоции. А у кого-то предел мечтаний — быть в серости».
Недавно Билан улетел отдыхать на Мальдивы. Там он поменял прическу — его волосы стали синего цвета.
И теперь, несколько дней спустя, Билан вновь удивил фанатов, побрившись налысо и изменившись до неузнаваемости. Свое решение певец объяснил тем, что ему надоели волосы.
Фото: www.instagram.com/bilanofficial/
«Решил сбрить на пару недель. Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет», — написал в блоге 39-летний артист.
Ранее Дима Билан уже расставался с волосами. Лысым он снялся в клипе на песню «Лабиринты». Тогда он показался поклонникам худым и изможденным. В соцсети его закидали вопросами о состоянии здоровья, но артист не комментировал слухи о том, что чувствует себя плохо.
А вам нравится, как выглядит Дима Билан?
Фото и видео: Instagram Дим Билана
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