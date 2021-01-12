«Надоели волосы»: Дима Билан побрился налысо и изменился до неузнаваемости

Осенью 2020-го Дима Билан удивил поклонников внешним преображением: артист покрасил волосы в ярко-красный цвет. Тогда он рассказал в социальной сети, что чувствует себя круто, решившись на такой эксперимент со внешностью и выйдя из зоны комфорта. Тогда его обвинили в том, что он ведет себя как подросток. На что певец парировал: «Это выбор каждого — жить яркими красками и испытывать разные эмоции. А у кого-то предел мечтаний — быть в серости».

Недавно Билан улетел отдыхать на Мальдивы. Там он поменял прическу — его волосы стали синего цвета.

И теперь, несколько дней спустя, Билан вновь удивил фанатов, побрившись налысо и изменившись до неузнаваемости. Свое решение певец объяснил тем, что ему надоели волосы.