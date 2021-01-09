«Цвет волос как океан»: Дима Билан кардинально сменил имидж и удивил необычным образом

Пользователи Сети поспешили отметить, что знаменитому российскому исполнителю идет новый имидж.

«Новый синий цвет волос — классный, как раз под океан», «На Фредди Меркьюри похож... Первое впечатление от фото!», «Цвет настроения синий», «Дима, новый год и новый цвет волос, выглядите круто, все вам идет, красивый в любом цвете! Полная перезагрузка!», — пишут в комментариях восторженные подписчики звезды.

А вам понравился новый образ Димы Билана? Делитесь своими ответами в комментариях!