«Цвет волос как океан»: Дима Билан кардинально сменил имидж и удивил необычным образом
Фото: @bilanofficial/ Instagram
39-летний певец всегда любил экспериментировать со стилем. А в последнее время его перевоплощения участились. На этот раз артист поразил фанатов креативным окрашиванием волос в синий — под цвет неба, лазури и океана. Он опубликовал снимок в своем блоге в Instagram.
«Мальдивы не впервые в моей жизни, но именно здесь, где вокруг тебя сплошной океан — я чувствую полную перезагрузку и защиту от внешних раздражителей и борьбы за место под солнцем!» — подписал телезвезда селфи, на котором показал необычный цвет волос.
Пользователи Сети поспешили отметить, что знаменитому российскому исполнителю идет новый имидж.
«Новый синий цвет волос — классный, как раз под океан», «На Фредди Меркьюри похож... Первое впечатление от фото!», «Цвет настроения синий», «Дима, новый год и новый цвет волос, выглядите круто, все вам идет, красивый в любом цвете! Полная перезагрузка!», — пишут в комментариях восторженные подписчики звезды.
А вам понравился новый образ Димы Билана? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @bilanofficial / Instagram
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