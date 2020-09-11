Дима Билан покрасил волосы в красный цвет: «Как круто решаться на такие перемены»
Фото: www.instagram.com/bilanofficial/
Дима Билан удивил поклонников и, похоже, самого себя бьюти-преображением. Певец покрасил волосы в ярко-красный цвет. Подписчики задали вопрос: это краска или тоник на пару дней. Дима ответил, что краска, надолго.
«Как же круто, выходить из зоны комфорта и решаться на такие перемены!», — прокомментировал артист перемены во внешности.
Мнения подписчиков разделились: одним перевоплощение Билана понравилось, другие обвинили его в инфантилизме. «Смело и очень круто», «Какой классный! Вы, когда из зоны комфорта выходите, то даже не выходите, а выпрыгиваете», «Боже, ну зачем? Хотя, даже, если Билан будет серо-буро-малиновым, разлюбить его невозможно», «Приятно, когда вас ассоциируют с инфантилизмом?», «Дима, сюрприз удался!», «Ух ты, какой ядреный перец», «Если и выходить из зоны комфорта, то только так! Слов нет! Круто! Очень», «Нееееет», — последовали противоречивые комментарии.
На обвинения в том, что он порой ведет себя как подросток, Дима Билан ответил, что это его решение жить яркими красками, а у кого-то предел мечтаний находиться в серых буднях.
Кстати, это не первое перевоплощение артиста: он регулярно меняет длину волос, а однажды покрасился и стал блондином.
А вам нравится Билан с новым цветом волос?
Фото и видео: Instagram Димы Билана
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