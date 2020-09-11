Дима Билан покрасил волосы в красный цвет: «Как круто решаться на такие перемены»

Мнения подписчиков разделились: одним перевоплощение Билана понравилось, другие обвинили его в инфантилизме. «Смело и очень круто», «Какой классный! Вы, когда из зоны комфорта выходите, то даже не выходите, а выпрыгиваете», «Боже, ну зачем? Хотя, даже, если Билан будет серо-буро-малиновым, разлюбить его невозможно», «Приятно, когда вас ассоциируют с инфантилизмом?», «Дима, сюрприз удался!», «Ух ты, какой ядреный перец», «Если и выходить из зоны комфорта, то только так! Слов нет! Круто! Очень», «Нееееет», — последовали противоречивые комментарии.

На обвинения в том, что он порой ведет себя как подросток, Дима Билан ответил, что это его решение жить яркими красками, а у кого-то предел мечтаний находиться в серых буднях.

Кстати, это не первое перевоплощение артиста: он регулярно меняет длину волос, а однажды покрасился и стал блондином.

А вам нравится Билан с новым цветом волос?