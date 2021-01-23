Плющенко рассказал о пережитой бедности: « Я собирал бутылки»

«Мы с мамой сняли комнату в коммунальной квартире с пятью соседями. Комнатка была очень маленькая: помещался диванчик и одна раскладушка, стоял маленький стол, один стул и шкаф, тоже небольшой. За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он её постоянно пробивал к нам. Зато жить там было удобно — до дворца спорта «Юбилейный» буквально пять минут. Батя старался как мог. Родители, кстати, чуть не продали в Волгограде всё. Тогда можно было продать там квартиру, гараж, дачу и купить на эти деньги в Питере комнату в коммунальной квартире. Мне было двенадцать лет, но я сказал: «Ни в коем случае этого не делайте. Если у меня не получится, где мы будет жить и что будем делать?» Тяжёлое было время. Мы с мамой собирали бутылки. Она стеснялась этого очень, я говорил: «Мама, постой, я сейчас сам сбегаю». Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки», — приводит слова Плющенко Tatler.

К слову, недавно мы писали, что в годовщину знакомства с супругом Яна Рудковская опубликовала в социальной сети трогательный пост, где поделилась эмоциями от первых моментов судьбоносной встречи.