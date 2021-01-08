Плющенко и Рудковская отпраздновали день рождения сына на льду

«Шикарный праздник для талантливого мальчика», — похвалили старания матери подписчики. «Очень красиво и ярко было», — добавили в Сети. «Пусть растет здоровым и счастливым», — пожелали Гном Гномычу.

Трений сын Рудковской Саша появился на свет 6 января 2013 года, его крестным отцом стал российский певец Дима Билан. Кроме того, у телеведущей и спортсмена есть еще один сын — Арсений, которого родила суррогатная мать в 2020 году. Яна также мать Андрея (приемный сын, родился 15 сентября 2001 года) и Николая (28 июня 2002 года) от предыдущего брака.