Плющенко и Рудковская отпраздновали день рождения сына на льду
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
На кадрах аниматоры и друзья мальчика водят хоровод на льду и веселятся. Кроме того, виновнику торжества выносят большой праздничный торт. «Праздник на льду удался! Торт с мини-Саней с малиновой начинкой был съеден за считанные минуты!», — написала продюсер. Как уточнила мать, на день рождения сына «выехали на коньках» его любимые герои: черепашки-ниндзя, трансформеры, динозавры.
«День рождения, как и просил фигурист, был на льду в конце тренировки, чтобы все дети смогли остаться и отпраздновать вместе с ним! Главное пожелание, чтобы потом было много льда и дискотека тоже на льду! Мы ему эту мечту исполнили», — призналась Рудковская.
«Шикарный праздник для талантливого мальчика», — похвалили старания матери подписчики. «Очень красиво и ярко было», — добавили в Сети. «Пусть растет здоровым и счастливым», — пожелали Гном Гномычу.
Трений сын Рудковской Саша появился на свет 6 января 2013 года, его крестным отцом стал российский певец Дима Билан. Кроме того, у телеведущей и спортсмена есть еще один сын — Арсений, которого родила суррогатная мать в 2020 году. Яна также мать Андрея (приемный сын, родился 15 сентября 2001 года) и Николая (28 июня 2002 года) от предыдущего брака.
Фото и видео: Instagram/@rudkovskayaofficial
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