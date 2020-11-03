«Очень люблю и горжусь»: Рудковская нежно поздравила Плющенко с днем рождения

«Поздравляю! С днем рождения Женю!», «Крепкого здоровья чемпиону!», «С днем рождения! Ура!», «С днем рождения Женю! Легендарный фигурист! Здоровья, успехов, и пусть счастье и любовь всегда царят в вашем доме!», «Огромной удачи, здоровья и успеха во всех самых невероятных начинаниях», «Поздравляем! Легенда мира! Самый классный! Счастья и здоровья вам!», «Вы очень хороший человек, классный папа и заботливый муж. Огромного счастья вам и вашей семье!», — поздравили именинника друзья и подписчики.

Евгений и Яна познакомились, когда вместе работали над номером Димы Билана для «Евровидения». Рудковская уже тогда была продюсером артистка, а Плющенко выступал в его номере. В 2009 году знаменитости поженились. Их первенец Саша родился в январе 2013-го. А чуть больше месяца назад супруги во второй раз стали родителями: суррогатная мать выносила им сына Арсения.

У Яны также есть два старших сына Андрей и Николай от брака с Виктором Батуриным, а у Евгения — сын Егор от брака с Марией Ермак, но он носит фамилию матери.