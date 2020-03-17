Это не фотошоп: 69-летняя Надежда Бабкина показала красивое молодое лицо на видео

Когда Надежда Бабкина, обновив прическу и сделав удачный макияж, публиковала в своем блоге фотографии в новом образе, на нее буквально ежедневно обрушивалась критика. Легенду советской и российской эстрады обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа, в том, что она «перестала быть собой». Новое видео, которое появилось в блоге артистки, обрадовало поклонников и огорчило хейтеров, ведь в кадре звезда выглядела точно так же, как на фото.