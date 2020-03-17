Это не фотошоп: 69-летняя Надежда Бабкина показала красивое молодое лицо на видео
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Когда Надежда Бабкина, обновив прическу и сделав удачный макияж, публиковала в своем блоге фотографии в новом образе, на нее буквально ежедневно обрушивалась критика. Легенду советской и российской эстрады обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа, в том, что она «перестала быть собой». Новое видео, которое появилось в блоге артистки, обрадовало поклонников и огорчило хейтеров, ведь в кадре звезда выглядела точно так же, как на фото.
«Красотка! Так вы по молодели», «Красотка, молодая, стройная, супер», «Прямо девочка-девочка», «Очень красивая и яркая», «Надежда, Вы прекрасно выглядите! Очень красивый жакет», «Надя и правда похудела... наверное долго сидела на диете», «Шикарно выглядите», «Женщина невероятной красоты и таланта», «Красивая, яркая, энергичная, такая ухоженная — пример для многих», «Надежда Георгиевна вы классная, супер», «Красотка и молодуха, берегите себя», «Красотка!!! Повеселимся обязательно. Чуть позже», — поддержали Надежду поклонники.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!