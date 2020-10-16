«Пишут разные дурачки»: Дана Борисова рассказала, почему не спешит замуж

Артистка всегда мечтала о большой семье, но сейчас ее отношение к этому изменилось. «Я замуж не хочу совсем. Мне и так хорошо. Я действительно не хочу никакого мужа: зачем мне он? Я далеко не одна. У меня есть семья: мама, папа, дочка Полина, подруги, знакомые», — рассказала Борисова в одном из интервью изданию «Собеседник». Кроме того, телеведущая отметила, что ее возмущает предрассудок, согласно которому незамужняя женщина является «ущербной».

А также, знаменитая блондинка добавила, что серьезного предложения руки и сердца ей давно не поступало, а вот подобные сообщения в социальных сетях приходят ей часто. «В инстаграме, конечно, пишут всякие дурачки: «Дана выходи за меня замуж, но это такой бред, что я если и реагирую, то только по приколу», - поделилась звезда.

Напомним, знаменитость несколько лет прожила в гражданском браке с бизнесменом Максимом Аксеновым. В 2007 году у пары родилась дочь Полина, которая сейчас живет со своим отцом.

Через некоторое время в жизни Даны Борисовой появился новый возлюбленный - Андрей Терещенко. Пара сразу же поженилась. Но брак их продлился всего лишь восемь месяцев.

Сейчас известная телеведущая много работает, а все свободное время посвящает дочери.