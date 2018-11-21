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Дана Борисова высказала требования к будущему жениху

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Даны Борисовой

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Телеведущая решила устроить кастинг претендентов на свои руку и сердце.

42-летняя Дана Борисова решила начать новую жизнь. Телеведущая избавилась от пагубной зависимости, занялась своей внешностью, а теперь решила найти мужа. Если раньше, по словам Борисовой, ее потенциальный возлюбленный должен был соответствовать правилу «трех П» – позитивный, платежеспособный и привлекательный, то теперь требования телеведущей изменились. «Мне важно, чтобы мой мужчина был независимым в финансовом плане. Бывает, встречаешься с парнем, а он сразу начинает говорить о деньгах. С такими мне не по пути – с ними сразу становится неинтересно. Мой мужчина не должен пить и курить – с ним мне будет тяжело и некомфортно, я сама этого не делаю. Раньше, когда я находилась на реабилитации, мне хотелось, чтобы мужчина был верующим и обязательно занимался боксом. Просто в Таиланде, где находился наш центр, был очень популярен тайский бокс. Но теперь для меня это не так важно», – рассказала Дана в интервью газете «Зажигай!».

Говоря о возрасте потенциального избранника, Борисова отметила, что допускает максимальную разницу в пять лет: «Я не хочу ни старше, ни моложе. Плюс-минус пять лет – для меня идеально. Честно говоря, сейчас я уже даже боюсь загадывать, настолько все были неудачные варианты у меня до этого. А сейчас так хочется стабильности!».

Также важным пунктом для телеведущей является принятие ее возлюбленным ее единственной дочери Полины. Поскольку Дана признается, что не знает, где искать новую любовь, издание вызвалось помочь ей в этом нелегком вопросе. Потенциальные кандидаты на руку и сердце телеведущей могут прислать свои письма с анкетами в редакцию газеты, откуда их передадут лично Дане Борисовой.

Фото: Instagram

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