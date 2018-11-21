Дана Борисова высказала требования к будущему жениху

Говоря о возрасте потенциального избранника, Борисова отметила, что допускает максимальную разницу в пять лет: «Я не хочу ни старше, ни моложе. Плюс-минус пять лет – для меня идеально. Честно говоря, сейчас я уже даже боюсь загадывать, настолько все были неудачные варианты у меня до этого. А сейчас так хочется стабильности!».

Также важным пунктом для телеведущей является принятие ее возлюбленным ее единственной дочери Полины. Поскольку Дана признается, что не знает, где искать новую любовь, издание вызвалось помочь ей в этом нелегком вопросе. Потенциальные кандидаты на руку и сердце телеведущей могут прислать свои письма с анкетами в редакцию газеты, откуда их передадут лично Дане Борисовой.