«Вы становитесь другой»: Дана Борисова вышла в свет с дочкой, а поклонники ее не узнали

Подписчиков привлек внешний вид телеведущей, и они разделились на два лагеря. Одни отметили, что Дана выглядит все лучше, восстанавливаясь после долгой истории с наркотиками, другие обвинили Борисову в злоупотреблении косметическими процедурами и попеняли, что ее лицо становится неузнаваемым.

«Даночка, как всегда, вы прекрасны», «А кто это? Похожа на Борисову, но лицо не ее», «Дана, ты солнышко», «Что-то с лицом перебор, не похожа на себя», «Совсем становится на себя непохожей. Грустно», «Красивая прическа и ты красотка», — последовали комментарии.

Кстати, премьера собрала множество звездных гостей. Среди которых были Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Лариса Вербицкая, Нонна Гришаева с дочерью Анастасией, Никита Киоссе и другие знаменитости.