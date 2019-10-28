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«Вы становитесь другой»: Дана Борисова вышла в свет с дочкой, а поклонники ее не узнали

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дана Борисова

Фото: Instagram

Телеведущая побывала на премьере мультфильма.

43-летняя Дана Борисова с дочерью Полиной стали гостьями на премьере мультфильма «Дитя погоды». После громких скандалов с ребенком отношения в семье стали налаживаться.

«Начались каникулы! Побывали на премьере мультика «Дитя погоды». Аниме — это, конечно, не особенно мое, но хоть полюбовалась на Токио. Особенно поразил финал мультика, все шло к тому, что все умрут, а вот и нет, все закончилось прекрасно», — опубликовала Дана Борисова спойлер в Instagram.

Подписчиков привлек внешний вид телеведущей, и они разделились на два лагеря. Одни отметили, что Дана выглядит все лучше, восстанавливаясь после долгой истории с наркотиками, другие обвинили Борисову в злоупотреблении косметическими процедурами и попеняли, что ее лицо становится неузнаваемым.

«Даночка, как всегда, вы прекрасны», «А кто это? Похожа на Борисову, но лицо не ее», «Дана, ты солнышко», «Что-то с лицом перебор, не похожа на себя», «Совсем становится на себя непохожей. Грустно», «Красивая прическа и ты красотка», — последовали комментарии.

Кстати, премьера собрала множество звездных гостей. Среди которых были Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Лариса Вербицкая, Нонна Гришаева с дочерью Анастасией, Никита Киоссе и другие знаменитости.

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Нонна Гришаева с дочерью

Фото: Пресс-служба

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Фото и видео: Instagram, пресс-служба

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