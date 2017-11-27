Бывший муж требует алименты на дочь Даны Борисовой.

Этим летом Дана Борисова официально лишилась права воспитывать дочь. Сегодня звезду ждал новый неприятный сюрприз: отец Полины подал на нее в суд.

«Вот такая Марфуська я была еще пару месяцев назад. ДОРОГИЕ МОИ! Вчера Полинка была у меня весь день))) Все хорошо у нас с ней. Сегодня пришли не очень хорошие новости, что ее Папа подал на алименты на меня еще 30 октября,как мне сообщил мой адвокат. Бог видит все», — пожаловалась она в блоге.