Дана Борисова готовится к суду с бывшим мужем
Бывший муж требует алименты на дочь Даны Борисовой.
Этим летом Дана Борисова официально лишилась права воспитывать дочь. Сегодня звезду ждал новый неприятный сюрприз: отец Полины подал на нее в суд.
«Вот такая Марфуська я была еще пару месяцев назад. ДОРОГИЕ МОИ! Вчера Полинка была у меня весь день))) Все хорошо у нас с ней. Сегодня пришли не очень хорошие новости, что ее Папа подал на алименты на меня еще 30 октября,как мне сообщил мой адвокат. Бог видит все», — пожаловалась она в блоге.
Дана подчеркнула, что все свои доходы планирует потратить на судебные разбирательства: «Перед судом мне теперь важна каждая копеечка».
Фото: instagram