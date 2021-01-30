Певица Натали показала редкий кадр подросшего красавчика-сына

В комментариях пользователи Сети отметили, что у мальчика прекрасное воспитание. К тому же, многие подписчики заметили, что сын артистки растет настоящим и мужественным мужчиной, умеющим справиться с любыми сложностями. «Поздравляем, Натали! У вас чудесные дети», «Поздравляем с успешной сдачей сессии! Сдал, да еще и семью накормил, умничка!», «Мама , папа вы молодцы! Воспитали умного, достойного сына! Желаю вам счастья огромного!», — написали в комментариях подписчики.

Напомним, что Наталья и ее супруг Александр Рудин воспитывают троих сыновей. Они поженились в 1991 году, когда невесте было всего 17 лет. Но путь к материнству у начинающей артистки был долгим. Первенец супругов родился лишь через 10 лет после их свадьбы, когда певица уже и не думала, что станет матерью. Зато потом она еще дважды испытывала это счастье, когда в августе 2010-го родился ее второй сын Анатолий, и еще через 7 лет — сын Женя.