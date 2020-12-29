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46-летняя певица Натали в дерзком платье-сетке блеснула возле елки

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Певица Натали блеснула в эффектном платье-сетке

Фото: Instagram @natali_star74

Певица Натали продолжает восхищать фанатов эффектными образами, которыми активно делится в своем Instagram. На этот раз 46-летняя артистка показала наряд для новогодней вечеринки и собрала массу комплиментов в Сети.

Натали выбрала дерзкое платье свободного силуэта и скромной длины до колен. Консервативный черный компенсирован вкраплениями насыщенного алого и темного лазурно-серого цветов. Соблазнительности образу добавил лиф, декорированный полупрозрачной сеткой и фигурным кружевом. Финальные штрихи — мейкап с «кошачьими» стрелками и парой прикосновений розового блеска к губам.

Поклонники осыпали звезду десятками восторженных комплиментов. «Какая красавица!», «Просто прелесть! Шикарные фото», «Сказочная Натали», «Вы прекрасная!», «Красавица-елка и хозяйка», «Нисколько не изменились, остались такой же красивой», «Шикарное платье», — пишут в комментариях. О других стильных образах певицы Натали читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @natali_star74

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