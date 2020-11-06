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Певица Натали блеснула в «конфетном» джемпере и с новой стрижкой: «Юная красотка»

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Певица Натали восхитила Сеть обновленным имиджем

Фото: Instagram @natali_star74

Певица Натали не скрывает чувств к розовому цвету во всех его вариациях. На этот раз 46-летняя артистка не только поэкспериментировала на тему «конфетной» палитры в расслабленном повседневном образе, но и похвасталась обновленной стрижкой.

Натали поделилась серией снимков, на которых позирует в уютном осеннем образе. На ней — облегающие джинсы из черного денима, подчеркнувшие стройные ноги исполнительницы. Дополнена базовая деталь свободным джемпером цвета клубничной карамели, который добавил образу романтичного настроения. На фото звезда блеснула и новой стрижкой — гладким каре с асимметричным пробором и легким оттенком персикового розового цвета.

Поклонники оставляли десятки восторженных комплиментов под фото. «Натали, вы как всегда прекрасны. Чудо и очарование!», «С годами только лучше», «Очень красивый цвет волос, вам идет», «Такая симпатичная девушка», «Принцесса!», «Нет слов! Самая красивая!», «Девочка, можно ли с вами познакомиться?», «Юная красотка», «Ваши биологические часы остановились в 20 лет, поэтому вы нисколько не изменились» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @natali_star74

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