Певица Натали блеснула в «конфетном» джемпере и с новой стрижкой: «Юная красотка»

Натали поделилась серией снимков, на которых позирует в уютном осеннем образе. На ней — облегающие джинсы из черного денима, подчеркнувшие стройные ноги исполнительницы. Дополнена базовая деталь свободным джемпером цвета клубничной карамели, который добавил образу романтичного настроения. На фото звезда блеснула и новой стрижкой — гладким каре с асимметричным пробором и легким оттенком персикового розового цвета.

Поклонники оставляли десятки восторженных комплиментов под фото. «Натали, вы как всегда прекрасны. Чудо и очарование!», «С годами только лучше», «Очень красивый цвет волос, вам идет», «Такая симпатичная девушка», «Принцесса!», «Нет слов! Самая красивая!», «Девочка, можно ли с вами познакомиться?», «Юная красотка», «Ваши биологические часы остановились в 20 лет, поэтому вы нисколько не изменились» — пишут в комментариях.