Певица Алекса сделала перманентный макияж перед свадьбой — поклонники ее не узнали
Фото: www.instagram.com/aleksa___official/
Несколько дней назад 32-летняя выпускница «Фабрики звезд» Алекса (Александра Чвикова) порадовала новостью: ее любимый Вячеслав Дайчев сделал ей предложение. Тогда же певица похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом. Теперь, похоже, Алекса начала готовиться к свадьбе.
Александра сделала перманентный макияж и похвалилась результатом преображения в Instagram. «Мой идеальный перманентный макияж от лучших в своем деле. Спасибо, за то что подчеркиваете естественную красоту», — написала она в микроблоге.
«Алекса беременна по ходу», «Прощу прощения, но я вообще подумала, что это врач Наталья Зубарева. Похожи», «Алекса, что вы с собой сделали?», «Сама на себя не похожа», «Не узнала», «Сильно изменилась за последние годы, но главное, чтобы самой себе нравилась», «Раньше была красивая а теперь не узнать», — последовали комментарии.
Кстати, жених Александры — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев всего несколько месяцев назад развелся с первой женой, танцовщицей Александрой Сивковой. Он ушел от жены, когда та была беременной. После предательства мужа Сивкова призналась, что ее мир был разрушен. Правда, позже она смогла унять в себе боль и обиды: на родах экс-супруг был вместе с ней. После рождения сына Дайчев показал малыша в своем Instagram.
Долгое время Алексе приходилось отбиваться от хейтеров, обвинявших ее в развале семьи Дайчева и Сивковой, но «фабрикантка» упорно твердила, что ее вины нет, семья распалась не из-за нее.
Фото и видео: Instagram Алексы, Starface, Anatoly Lomohov, Gennadii Sergeev/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!