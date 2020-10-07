Певица Алекса сделала перманентный макияж перед свадьбой — поклонники ее не узнали

«Алекса беременна по ходу», «Прощу прощения, но я вообще подумала, что это врач Наталья Зубарева. Похожи», «Алекса, что вы с собой сделали?», «Сама на себя не похожа», «Не узнала», «Сильно изменилась за последние годы, но главное, чтобы самой себе нравилась», «Раньше была красивая а теперь не узнать», — последовали комментарии.

Кстати, жених Александры — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев всего несколько месяцев назад развелся с первой женой, танцовщицей Александрой Сивковой. Он ушел от жены, когда та была беременной. После предательства мужа Сивкова призналась, что ее мир был разрушен. Правда, позже она смогла унять в себе боль и обиды: на родах экс-супруг был вместе с ней. После рождения сына Дайчев показал малыша в своем Instagram.

Долгое время Алексе приходилось отбиваться от хейтеров, обвинявших ее в развале семьи Дайчева и Сивковой, но «фабрикантка» упорно твердила, что ее вины нет, семья распалась не из-за нее.