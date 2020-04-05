Беременная Александра Сивкова об уходе мужа к Алексе: «Мой мир разрушился»
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Фото: Instagram Александры Сивковой
Несколько дней назад разразился громкий скандал. Известный «звездный» фитнес-тренер Вячеслав Дайчев бросил беременную супругу, танцовщицу и модель Александру Сивкову, ради участницы «Фабрики звезд — 4» Алексы.
Законная супруга спортсмена поначалу отказалась комментировать произошедшее, а несколько часов назад нарушила молчание и высказалась о ситуации: «10 лет я не могла забеременеть, ставили диагноз бесплодия. В 2019 мы решили, что хотим полноценную семью, в апреле мне сделали операцию , в мае он сделал предложение. За лето я восстановилась, и уже в октябре в день овуляции (мы высчитывали) я забеременела и с первым днём задержки узнали об этом счастье ✨
Конечно, было волнительно и эмоции переполняли, каждое узи ходили вместе, слёзы так и текли, радовались каждой хорошей новости о малыше. До 4-х месяцев мы скрывали даже от самых близких, а потом радовались и с ними. Все было прекрасно, как у счастливой и любящей пары. И вот настал тот день, когда мы узнали пол ребёнка. Я пишу это все , потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился…».
«Да, мне очень больно! Больно от того, что ты всем сердцем веришь своему мужчине. С теплом и любовью ждёшь его дома, даришь любовь (которая ни на миг не утихла за три года во мне), поддерживаешь во всех начинаниях, относишься с гордостью к своему мужчине, восхищаешься достижениями и успехами, направляешь и оберегаешь. Благодаришь вселенную за такую искренность и чистоту чувств. И тут утро, утро с признаниями в любви, поцелуев и нежности, и вечер когда он не пришёл домой.... День, когда тебе говорят, что не любят и счастье в другой и что мы расходимся, я там как 5 дней счастлив .... это повергло меня в шок, в ступор, недоумение.... боль пришла на 4-й день, видимо когда пришло осознание происходящего ... Сейчас я знаю и понимаю только одно, что я НИКОГДА НЕ БУДУ НЕСЧАСТНА, страдать и жалеть об этих годах. Ведь он пришёл в мою жизнь не просто так....у меня родится долгожданный сын», — подытожила Александра.
Фото: Instagram Александры Сивковой
Напомним, в конце марта 31-летняя Алекса рассталась со своим женихом. «Мы часто страдаем от придуманной нами самими любви и идеализируем спутников. Я не исключение. Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и, если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе. Но первое условие не соблюдено, поэтому попытки все склеить не имеют никакого смысла. Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность. Все случайности не случайны, в жизни все бывает. Люди встречаются и расходятся, главное — оставаться достойными людьми, несмотря ни на что». Буквально через пару дней после объявления о разрыве, певица и дизайнер рассекретила новый роман.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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