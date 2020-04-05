Беременная Александра Сивкова об уходе мужа к Алексе: «Мой мир разрушился»

Законная супруга спортсмена поначалу отказалась комментировать произошедшее, а несколько часов назад нарушила молчание и высказалась о ситуации: «10 лет я не могла забеременеть, ставили диагноз бесплодия. В 2019 мы решили, что хотим полноценную семью, в апреле мне сделали операцию , в мае он сделал предложение. За лето я восстановилась, и уже в октябре в день овуляции (мы высчитывали) я забеременела и с первым днём задержки узнали об этом счастье ✨

Конечно, было волнительно и эмоции переполняли, каждое узи ходили вместе, слёзы так и текли, радовались каждой хорошей новости о малыше. До 4-х месяцев мы скрывали даже от самых близких, а потом радовались и с ними. Все было прекрасно, как у счастливой и любящей пары. И вот настал тот день, когда мы узнали пол ребёнка. Я пишу это все , потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился…».