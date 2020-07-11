Бросивший беременную жену бойфренд Алексы показал новорожденного сына

«Поздравляю! Желаю вам всем здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Пусть ваш сынишка растет богатырем», «Поздравляю, дорогой! Дай Бог всем здоровья!», «Поздравляю, а в жизни бывает всё», «Счастья и здоровья малышу и его маме», «Очень рада! Мои Поздравления», «Все у всех будет хорошо, жизнь многогранна и она удивительна, поздравляем🙏 . Тут и добавить нечего», «Какая радость .... Пусть растет здаровеньким, умненьким, счастливым на радость маме и папе..», «Это прекрасно. Крепкого здоровья и огромного счастья маленькому солнышку!» — не скупятся на теплые слова подписчики.

Напомним, весной стало известно, что Вячеслав Дайчев закрутил роман с выпускницей «Фабрики звезд» Алексой (настоящее имя — Александра Чвикова — прим.ред.). Пока одни радуются тому, что бывшая девушка Тимати встретила новую любовь, другие обвиняют ее в развале чужой семьи — Александра Сивкова признавалась, что очень тяжело переживала предательство супруга.