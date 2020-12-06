Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей
Фото: @petrosyanevgeny / Instagram
В эфире телепередачи на канале «НТВ», Евгений Петросян появился не один, а в компании новой молодой помощницы. На премии, посвященной новым рекордам в социальных сетях, юморист получил одну из престижных грамот. Весь процесс вручения Евгений опубликовал на своей странице в Instagram. Как оказалось, видео снимала его новая помощница Александра, которая занимается не только его блогами, но и следит за его здоровьем, вовремя принося ему таблетки, дезинфицируя руки антисептиком и следя за его распорядком дня. Такое трепетное отношение слегка смутило публику, которая сочла, что юморист вновь сблизился с молодой помощницей. Тем не менее, Евгений это отрицает, утверждая, что не дает повода своей супруге для ревности.
Фото: ntv.ru
Напомним, что по одной из версий, Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко ради молодой помощницы Татьяны Брухуновой. В Сети появились слухи о том, что молодая возлюбленная стала супругой юмориста, однако пара предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Более того, по информации некоторых источников, в марте этого года суррогатная мать родила Евгению Вагановичу и его избраннице сына. В день своего 75-летия Евгений Петросян впервые показал сына Вагана. Слухи о том, что артист и его молодая супруга Татьяна Брухунова стали родителями появились еще весной: якобы их сын родился в один день с матерью. Звездная чета на доводы публики не реагировала. Но накануне перестали скрывать своего первенца.
К слову, недавно мы писали, как дочь и экс-жена Петросяна сомневаются, что он мог стать отцом в 75 лет. Елена Степаненко и Викторина Степанянц советуют юмористу пройти экспертизу, доказывающую его родство с малышом.
Фото: @petrosyanevgeny / Instagram
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