Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей

В эфире телепередачи на канале «НТВ», Евгений Петросян появился не один, а в компании новой молодой помощницы. На премии, посвященной новым рекордам в социальных сетях, юморист получил одну из престижных грамот. Весь процесс вручения Евгений опубликовал на своей странице в Instagram. Как оказалось, видео снимала его новая помощница Александра, которая занимается не только его блогами, но и следит за его здоровьем, вовремя принося ему таблетки, дезинфицируя руки антисептиком и следя за его распорядком дня. Такое трепетное отношение слегка смутило публику, которая сочла, что юморист вновь сблизился с молодой помощницей. Тем не менее, Евгений это отрицает, утверждая, что не дает повода своей супруге для ревности.