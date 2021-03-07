Первая в мире супермодель Дженис Дикинсон раскритиковала сестер Хадид: «Они не модели»
Фото: @janicedickinson/ Instagram
По мнению 66-летней звезды, Белла и Джиджи незаслуженно популярны. «Они не сравнятся с манекенщицами 1970-х и 1980-х. Кендалл и Кайли Дженнер, сестры Хадид красивые девушки, но точно не супермодели, простите. Вы видите их в рекламе и на обложках журналов, только потому что у них миллионы подписчиков в социальных сетях. Один и тот же взгляд, банальные движения — они не делают ничего, но при этом получают миллионы долларов. Когда я была моделью, популярными считались Пэт Кливленд и Иман — вот с ними никто не сравнится», — резко высказалась Дикинсон.
«Они никогда не были на уровне девушек 70-х, 80-х и 90-х годов. Мы были великолепны» — добавила она.
Напомним, что сама Дженис стала известной в 70-е годы прошлого века. Она является первой супермоделью, добившихся невиданных высот. Путь на подиум и на обложки глянца для манекенщицы, обладавшей невостребованной для того времени внешностью, открыла Вильгемина Купер, из под чьего крыла выпорхнули многие знаменитые модели, в том числе и печально известная Джиа Каранджи, с которой Дженис крепко дружила.
Фото: @janicedickinson/ Instagram
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