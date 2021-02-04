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Джиджи Хадид появилась на обложке глянца впервые после родов

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Джиджи Хадид во время беременности

Фото: www.instagram.com/gigihadid/

Модель согласилась на съемку для обложки через 10 недель после рождения дочери.

Джиджи Хадид появилась на обложке Vogue. Это первая обложка модели после появления на свет ее дочери. Съемки прошли еще в начале декабря.

«Я снимаюсь для обложки Vogue, но я не хочу выглядеть на нулевой размер, и пока я не собираюсь немедленно возвращаться к нему. Я считаю настоящим благословением, что сегодня в моде мы больше не обязаны считаться с чужими представлениями об идеалах», объяснила Джиджи, почему не может похвастаться модельными параметрами на фотографиях.

В интервью для журнала Джиджи рассказала о своих родах, которые длились 14 часов. Рожала модель дома, в окружении акушерки и самых близких людей — отца ребенка Зейна Малика, мамы и сестры Беллы Хадид.

«Я думаю, теперь они точно знают, что внутри меня есть какое-то дикое животное. Когда вы видите, что кто-то так себя ведет, со стороны, то начинаете смотреть на них немного иначе. Я, наверное, выглядела сумасшедшей. Я была словно дикое животное», — шутит Хадид.

По ее словам, роды прошли отлично, а Зейн сразу же взял малышку на руки.

«Я знаю, что моя мама, Зейн и Белла гордились мной», сказала Джиджи.

Фото и видео: Instagram Джиджи Хадид

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