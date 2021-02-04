Джиджи Хадид появилась на обложке глянца впервые после родов

В интервью для журнала Джиджи рассказала о своих родах, которые длились 14 часов. Рожала модель дома, в окружении акушерки и самых близких людей — отца ребенка Зейна Малика, мамы и сестры Беллы Хадид.

«Я думаю, теперь они точно знают, что внутри меня есть какое-то дикое животное. Когда вы видите, что кто-то так себя ведет, со стороны, то начинаете смотреть на них немного иначе. Я, наверное, выглядела сумасшедшей. Я была словно дикое животное», — шутит Хадид.

По ее словам, роды прошли отлично, а Зейн сразу же взял малышку на руки.

«Я знаю, что моя мама, Зейн и Белла гордились мной», сказала Джиджи.