Джиджи Хадид появилась на обложке глянца впервые после родов
Фото: www.instagram.com/gigihadid/
Джиджи Хадид появилась на обложке Vogue. Это первая обложка модели после появления на свет ее дочери. Съемки прошли еще в начале декабря.
«Я снимаюсь для обложки Vogue, но я не хочу выглядеть на нулевой размер, и пока я не собираюсь немедленно возвращаться к нему. Я считаю настоящим благословением, что сегодня в моде мы больше не обязаны считаться с чужими представлениями об идеалах», объяснила Джиджи, почему не может похвастаться модельными параметрами на фотографиях.
В интервью для журнала Джиджи рассказала о своих родах, которые длились 14 часов. Рожала модель дома, в окружении акушерки и самых близких людей — отца ребенка Зейна Малика, мамы и сестры Беллы Хадид.
«Я думаю, теперь они точно знают, что внутри меня есть какое-то дикое животное. Когда вы видите, что кто-то так себя ведет, со стороны, то начинаете смотреть на них немного иначе. Я, наверное, выглядела сумасшедшей. Я была словно дикое животное», — шутит Хадид.
По ее словам, роды прошли отлично, а Зейн сразу же взял малышку на руки.
«Я знаю, что моя мама, Зейн и Белла гордились мной», сказала Джиджи.
Фото и видео: Instagram Джиджи Хадид
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