Хадид похвасталась тонкой талией после родов, а Шейк — «опасным» декольте
Фото: Vogue.com
Джиджи получила открывала и закрывала показ новой коллекции бренда. В финале молодая мама вышла в полупрозрачном силуэтном платье и похвасталась тонкой талией. Среди участниц дефиле была и Ирина Шейк, которая дважды сверкнула «опасным» декольте. Не обошлось и без Беллы Хадид, которая щеголяла по подиуму в экстремальных мини и на громоздких платформах.
Фото: Vogue.com
Если в весенне-летнем сезоне Versace предлагали ставить на неоновые оттенки и морскую тематику, то на этот раз в ход пошли total black и полупрозрачные текстуры. Для цвета место тоже нашлось — уж очень Донателле полюбилась фуксия, канареечный желтый и ультракрасный. И главная бьюти-установка с показа: даже под самый консервативный монолук носите «драматичные» цветные стрелки.
Фото: Vogue.com
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