Хадид похвасталась тонкой талией после родов, а Шейк — «опасным» декольте

Если в весенне-летнем сезоне Versace предлагали ставить на неоновые оттенки и морскую тематику, то на этот раз в ход пошли total black и полупрозрачные текстуры. Для цвета место тоже нашлось — уж очень Донателле полюбилась фуксия, канареечный желтый и ультракрасный. И главная бьюти-установка с показа: даже под самый консервативный монолук носите «драматичные» цветные стрелки.