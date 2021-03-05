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Хадид похвасталась тонкой талией после родов, а Шейк — «опасным» декольте

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Джиджи Хадид на показе Versace Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Какой показ Versace без любимиц Донателлы сестер Хадид! Напомним, что в сентябре 2020 года Джиджи впервые стала мамой, родив своему избраннику Зейну Малику дочь Хай. Модель временно отошла от участия в съемках и показах, но от шоу Versace не отказалась. Более того — удивила отличной формой на подиуме.

Джиджи получила открывала и закрывала показ новой коллекции бренда. В финале молодая мама вышла в полупрозрачном силуэтном платье и похвасталась тонкой талией. Среди участниц дефиле была и Ирина Шейк, которая дважды сверкнула «опасным» декольте. Не обошлось и без Беллы Хадид, которая щеголяла по подиуму в экстремальных мини и на громоздких платформах.

Фото: Vogue.com

Если в весенне-летнем сезоне Versace предлагали ставить на неоновые оттенки и морскую тематику, то на этот раз в ход пошли total black и полупрозрачные текстуры. Для цвета место тоже нашлось — уж очень Донателле полюбилась фуксия, канареечный желтый и ультракрасный. И главная бьюти-установка с показа: даже под самый консервативный монолук носите «драматичные» цветные стрелки.

Фото: Vogue.com

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