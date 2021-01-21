Пентхаус и квартира для гостей: стало известно, где Николаев и Проскурякова живут в Юрмале

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова живут в Москве, но летние отпуска проводят в Юрмале, где у композитора имеется элитная недвижимость. Юрмала — излюбленное место времяпрепровождения российских знаменитостей. Здесь часто бывают Алла Пугачева и Максим Галкин, Валерий Сюткин, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур и другие российские знаменитости.

Несколько лет назад Игорь Николаев приобрел в Латвии квартиру по соседству с Олегом Газмановым и Ларисой Долиной, сообщает «Комсомольская правда». А после композитор стал владельцем двухэтажного пентхауса в 50 метрах от побережья. А старое жилье оставили для гостей. Новую элитную квартиру оформили в светлых оттенках и в скандинавском стиле. На первом этаже есть камин, здесь же находится, по словам Николаева, уникальный рояль, единственный в Европе подобного качества звучания.