Пентхаус и квартира для гостей: стало известно, где Николаев и Проскурякова живут в Юрмале
Фото: Starface
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова живут в Москве, но летние отпуска проводят в Юрмале, где у композитора имеется элитная недвижимость. Юрмала — излюбленное место времяпрепровождения российских знаменитостей. Здесь часто бывают Алла Пугачева и Максим Галкин, Валерий Сюткин, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур и другие российские знаменитости.
Несколько лет назад Игорь Николаев приобрел в Латвии квартиру по соседству с Олегом Газмановым и Ларисой Долиной, сообщает «Комсомольская правда». А после композитор стал владельцем двухэтажного пентхауса в 50 метрах от побережья. А старое жилье оставили для гостей. Новую элитную квартиру оформили в светлых оттенках и в скандинавском стиле. На первом этаже есть камин, здесь же находится, по словам Николаева, уникальный рояль, единственный в Европе подобного качества звучания.
Фото: www.instagram.com/uliaveronika/
На верхнем этаже есть терраса, детская, спальни и библиотека. Центральную лестницу заменили на лифт. Если он сломается, то подняться на второй этаж можно по лестнице, спрятанной за дверью. Дырку в потолке, оставшуюся после демонтажа, закрыли стеклом. «Так в столовой на нижнем этаже получился прозрачный потолок, а на верхнем — прозрачный пол. В крыше у нас стеклянный купол-пирамида. Поэтому солнечный свет проникает не только на верхний этаж, но и вниз, попадает в центр большого обеденного стола. Это фантастически красиво», — цитирует издание Игоря Николаева.
Сейчас маэстро с супругой и маленькой дочкой отдыхает в США, где живет его старшая 42-летняя дочь Юлия.
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой, Starface
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