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«Три поколения красавиц»: Пелагея порадовала подписчиков очаровательным семейным фото

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Пелагея

Фото: @pelageya_insta / Instagram

Артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе со своей дочкой и бабушкой. Все представительницы прекрасного пола в кадре выглядят замечательно.

Для празднования главной ночи в году певице подобрали блестящее белоснежное платье с длинными рукавами. Стилисты сделали Пелагее яркий макияж с нюдовой помадой и smokey eyes, а также укладку в ретро стиле.

Бабушка артистки тоже предпочла нежные оттенки в одежде, а дочку российской исполнительницы Тасю нарядили в милое платье с принтом и сделали два хвостика, которые завязали резинками- бантиками.

«С Новым Годом! Всем здоровья, спокойного счастья, любимых и друзей, - настоящих!», — подписали фото помощники певицы, ответственные за ее соцсети.

К слову, совсем недавно мы писали о том, что Пелагея и Иван Телегин официально развелись через год после расставания. Пелагея сообщила о расставании с мужем Иваном Телегиным в декабре 2019 года. К тому времени спортсмен не жил с семьей уже несколько месяцев. Тогда певица выразила надежду, что развод пройдет быстро и тихо, но этого не случилось. Процесс растянулся надолго, но теперь в нем поставили точку. Пелагея и Иван Телегин официально перестали быть мужем и женой.

Фото и видео: @pelageya_insta / Instagram

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