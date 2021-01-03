«Три поколения красавиц»: Пелагея порадовала подписчиков очаровательным семейным фото
Фото: @pelageya_insta / Instagram
Для празднования главной ночи в году певице подобрали блестящее белоснежное платье с длинными рукавами. Стилисты сделали Пелагее яркий макияж с нюдовой помадой и smokey eyes, а также укладку в ретро стиле.
Бабушка артистки тоже предпочла нежные оттенки в одежде, а дочку российской исполнительницы Тасю нарядили в милое платье с принтом и сделали два хвостика, которые завязали резинками- бантиками.
«С Новым Годом! Всем здоровья, спокойного счастья, любимых и друзей, - настоящих!», — подписали фото помощники певицы, ответственные за ее соцсети.
К слову, совсем недавно мы писали о том, что Пелагея и Иван Телегин официально развелись через год после расставания. Пелагея сообщила о расставании с мужем Иваном Телегиным в декабре 2019 года. К тому времени спортсмен не жил с семьей уже несколько месяцев. Тогда певица выразила надежду, что развод пройдет быстро и тихо, но этого не случилось. Процесс растянулся надолго, но теперь в нем поставили точку. Пелагея и Иван Телегин официально перестали быть мужем и женой.
Фото и видео: @pelageya_insta / Instagram
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