«Три поколения красавиц»: Пелагея порадовала подписчиков очаровательным семейным фото

Бабушка артистки тоже предпочла нежные оттенки в одежде, а дочку российской исполнительницы Тасю нарядили в милое платье с принтом и сделали два хвостика, которые завязали резинками- бантиками.

«С Новым Годом! Всем здоровья, спокойного счастья, любимых и друзей, - настоящих!», — подписали фото помощники певицы, ответственные за ее соцсети.