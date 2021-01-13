Пелагея в мини-шортах похвасталась стройными ногами и стильной стрижкой

Поклонники певицы не раз отмечали, что расставание с мужем Иваном Телегиным, хоть оно и было тяжелым, пошло ей на пользу. За последний год певица постройнела и похорошела. Теперь на странице артистки можно видеть фото, где она не стесняется показать декольте или похвастаться длинными ногами.

Пелагея и Иван Телегин расстались больше года назад, но их бракоразводный процесс затянулся. Долгое время экс-супруги не могли прийти к общему решению в вопросах раздела имущества и алиментов для дочери Таисии. Перед новым, 2021 годом певица и хоккеист все же стали свободными. По решению суда Телегин будет платить алименты в размере 25% от заработка, как положено по закону, но деньги будут поступать на специальный счет, которым Тася сможет воспользоваться только после совершеннолетия.

Ради дочери Иван и Пелагея стараются сохранять нормальные отношения. Рождество они встретили вместе.