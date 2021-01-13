Пелагея в мини-шортах похвасталась стройными ногами и стильной стрижкой
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Певица Пелагея после развода не перестает удивлять поклонников бьюти-преображениями. Если раньше ее стиль был более сдержанным, то теперь молодая и красивая певица не боится меняться.
В Instagram артистки появилось видео, в котором она показала свою стройную фигуру и бесконечные ноги. Перед выходом из дома Пелагея сделала простую, но стильную укладку, и надела мини-шорты и жакет пудрового оттенка. Дерзкий наряд подчеркнул изящность похудевшей Пелагеи.
Поклонники певицы не раз отмечали, что расставание с мужем Иваном Телегиным, хоть оно и было тяжелым, пошло ей на пользу. За последний год певица постройнела и похорошела. Теперь на странице артистки можно видеть фото, где она не стесняется показать декольте или похвастаться длинными ногами.
Пелагея и Иван Телегин расстались больше года назад, но их бракоразводный процесс затянулся. Долгое время экс-супруги не могли прийти к общему решению в вопросах раздела имущества и алиментов для дочери Таисии. Перед новым, 2021 годом певица и хоккеист все же стали свободными. По решению суда Телегин будет платить алименты в размере 25% от заработка, как положено по закону, но деньги будут поступать на специальный счет, которым Тася сможет воспользоваться только после совершеннолетия.
Ради дочери Иван и Пелагея стараются сохранять нормальные отношения. Рождество они встретили вместе.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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