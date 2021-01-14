Пелагея в гламурной маске и платье в пол «зажгла» на концерте Лепса в Дубае
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
В Дубае прошел концерт одного из самых дорогих российских артистов Григория Лепса. Стоимость билетов доходила до несколько сотен тысяч рублей, но даже такая цена не отпугнула его поклонников. На шоу побывали не только меломаны, но и друзья артиста.
На странице певицы Пелагеи в Instagram появилось несколько видеороликов, где видно, как она в элегантном платье в пол и гламурной маске «зажигает» под музыку, не забывая подпевать коллеге и другу.
За последний год в жизни Пелагеи произошло много перемен. Она после трех лет брака развелась со вторым мужем Иваном Телегиным. Правда, бракоразводный процесс затянулся из-за разногласий бывших супругов по поводу алиментов для дочери Таисии и раздела имущества. В конце концов Пелагея и Иван достигли договоренностей и в новый, 2021 год шагнули свободными людьми.
И после того как Пелагея вновь стала свободной женщиной, стала меняться ее внешность. Она заметно похудела, похорошела и сменила имидж. Теперь в повседневной жизни она носит не скромную и лаконичную одежду, а наряды, которые подчеркивают ее стройность. Так, накануне она блистала в мини-шортах и жакете пудрового цвета. А до этого хвасталась рельефной фигурой, надев джинсы и короткий свитер.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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