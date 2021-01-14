Пелагея в гламурной маске и платье в пол «зажгла» на концерте Лепса в Дубае

В Дубае прошел концерт одного из самых дорогих российских артистов Григория Лепса. Стоимость билетов доходила до несколько сотен тысяч рублей, но даже такая цена не отпугнула его поклонников. На шоу побывали не только меломаны, но и друзья артиста.

На странице певицы Пелагеи в Instagram появилось несколько видеороликов, где видно, как она в элегантном платье в пол и гламурной маске «зажигает» под музыку, не забывая подпевать коллеге и другу.