Пелагея в домашнем платье и без макияжа устроила зажигательные танцы с дочкой
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея и Иван Телегин все никак не достигнут соглашения в суде по поводу своего развода. Супруги разъехались год назад, а о предстоящем расторжении брака артистка сообщила в канун нового года. Тогда она предполагала, что все пройдет гладко, но ошиблась. Развод дается обеим сторонам нелегко.
Сохранять позитивный настрой Пелагее помогает ее 3,5-летняя дочь Таисия. Артистка делится с подписчиками видео и фото с малышкой, которая растет настоящей артисткой. В очередной раз певица показала, как в домашнем платье и без макияжа устроила зажигательные танцы с дочкой на руках.
Напомним, что в суде представители Пелагеи и Ивана Телегина выдвигают друг другу встречные требования по поводу раздела имущества и алиментов ребенку. Иван обвинял бывшую жену в том, что она не давала ему видеться с дочкой, Пелагея парировала тем, что отец и сам не горел желанием встречаться с ребенком.
Не могут бывшие супруги решить вопрос и о разделе имущества. Ранее артистка заявляла, что после развода все останутся с тем, чем владели до вступления в банк, но теперь Телегин хочет получить часть того, что его бывшая жена купила на собственные деньги.
Фото видео: Instagram Пелагеи
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