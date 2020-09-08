Пелагея в домашнем платье и без макияжа устроила зажигательные танцы с дочкой

Пелагея и Иван Телегин все никак не достигнут соглашения в суде по поводу своего развода. Супруги разъехались год назад, а о предстоящем расторжении брака артистка сообщила в канун нового года. Тогда она предполагала, что все пройдет гладко, но ошиблась. Развод дается обеим сторонам нелегко.

Сохранять позитивный настрой Пелагее помогает ее 3,5-летняя дочь Таисия. Артистка делится с подписчиками видео и фото с малышкой, которая растет настоящей артисткой. В очередной раз певица показала, как в домашнем платье и без макияжа устроила зажигательные танцы с дочкой на руках.