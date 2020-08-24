«Много нельзя, ты треснешь»: дочь Пелагеи следит, чтобы мама не нарушала диету
Малышка-дочь объяснила Пелагее, почему ей не стоит есть сладкое.
Видео, которое Пелагея разместила в своем блоге, очаровало ее подписчиков. «Много нельзя! Даже если очень хочется. Чтобы не треснуть», - шутит звездная мама. В кадре малышка-дочь объясняет ей, почему не стоит увлекаться сладостями.
«Много нельзя, ты треснешь. Ты много будешь есть, так нельзя. Это ужасно, ты можешь заболеть. Там же сладкое варенье. Много нельзя. Раз-два-три - можно. А вот это - нет», - уверяет кроха.
Фото и видео: Instagram/@pelageya_insta
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