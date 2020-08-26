Забрать дом и машины: стало известно, что хочет получить Телегин после развода с Пелагеей

Пелагея и Иван Телегин расстались уже год назад, сообщив об окончании отношений накануне 2020 года. Но с тех пор певица и спортсмен никак не могут оформить официальный развод. Сначала Пелагея говорила, что все должно пройти быстро и без проблем, но на деле все оказалось не так.

В последние месяцы представители бывших супругов регулярно встречаются в суде, предъявляя от имени Ивана и Пелагеи встречные иски о разделе имущества и размере алиментов для 3-летней Таисии. Ранее стало известно, что Иван Телегин не согласился на предложение, которое поступило от Пелагеи о том, что каждый должен остаться с тем, что имел до брака. Хоккеист захотел блольшего.

Его новая избранница Мария Гончар, например, ездит на машине, купленной на деньги Пелагеи.

После очередного заседания стало известно, что хочет получить Телегин после развода с Пелаеей. В интервью «Пятому каналу» адвокат Пелагеи Филипп Рябченко сообщил, что он и его доверитель не согласны с требованиями противоположной стороны.

По словам юриста, Телегин хочет забрать дом, машины и часть квартиры, которая не должна делиться, так как ее купили на деньги матери Пелагеи.

«Он попросит признать за собой право собственности на дом, а Пелагее оставить квартиру. Автомобили также ему, а ей компенсацию. Но мы с требованиями не согласимся», — прокомментировал Рябченко.

Ранее адвокаты хоккеиста утверждали, что Пелагея не дает отцу видеться с ребенком. Артистка опровергла эту информацию, отметив, что он и сам не горит желанием проводить много времени с дочкой. Певица надеется получать положенные ей по закону алименты — 25% от заработка Ивана, но сколько он получает, пока досконально неизвестно.