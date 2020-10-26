«Чудесная девочка!»: Пелагея опубликовала новые фото с 3-летней дочерью Таисией
Фото: Instagram Пелагеи
Пелагея опубликовала в Instagram милые снимки с дочерью Таисией, которая растет очень забавной девочкой. «Всем хорошего настроения на всю рабочую неделю! Не болейте!», — подписала фото певица.
Поклонники начали писать комплименты в многочисленных комментариях: «Чудесная девочка!», «Какие красивые! Тася — копия Поли», «Две русские красавицы», «Какие хорошие девочки!», «Какие же красавицы. Тасечка — котенок», «Девчонки, вы такие милашки», «Ой девчонки, вы крутые!!», «Уже такая большая», «Ну какая же она сладкая!», «Какая прелестница растет!!», «Смешулька».
Трехлетняя Таисия — дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Сохранить семью у пары не получилось — этой зимой они объявили о разводе. И несмотря на то, что супруги решили сохранить дружеские отношения ради девочки и даже вместе отметили ее день рождения в конце января, позже у них начались разногласия.
Так, в сентябре в СМИ появилась информация, поступившая от адвоката Ивана Телегина, что Пелагея не дает хоккеисту видеться с Таисией, а договориться по-доброму не получается. Официальных комментариев от певицы не поступало.
Фото: instagram
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