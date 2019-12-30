Пелагея после расставания с мужем вышла в свет с подросшей дочерью: «Девчонки нарядились!»

В несколько дней спустя в микроблоге Пелагеи появилась фотография, на которой артистка запечатлена с подросшей дочкой Тасей.

«То, что не забудется! Первый поход на настоящую елку с мамой», — подписали фотографию. Пелагея выглядит на снимке счастливой.