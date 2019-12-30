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Пелагея после расставания с мужем вышла в свет с подросшей дочерью: «Девчонки нарядились!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея

Фото: Instagram

Певица побывала с дочкой на елке.

На днях Пелагея и Иван Телегин известили своих подписчиков, что они разводятся после трех лет брака. В Instagram певицы появился пост, в котором она выразила надежду, что им с мужем хватит такта, чтобы расстаться мирно и растить общую дочь Таю. Иван Телегин написал, что не нужно искать кого-то третьего в этой истории — отношения сами исчерпали себя.

В несколько дней спустя в микроблоге Пелагеи появилась фотография, на которой артистка запечатлена с подросшей дочкой Тасей.

«То, что не забудется! Первый поход на настоящую елку с мамой», — подписали фотографию. Пелагея выглядит на снимке счастливой.

«Красотки», «Какие вы зайки», «Девочки нарядились», «Какие милые», — похвалили певицу в комментариях.

После расставания с Иваном Телегиным Пелагею поддержали ее коллеги и жены других хоккеистов сборной России. Так, Дмитрий Нагиев во время эфира одного из выпусков шоу «Голос» сказала, обращаясь к Пелагее: «Все будет хорошо». Пожелал Пелагее счастья и Дима Билан.

Слухи о том, что Пелагея и Иван Телегин больше не вместе, появились после того, как супруги удалили из Instagram совместные фотографии. Кроме того, хоккеиста видели недавно на одном из мероприятий с блондинкой. Позже стало известно, что девушку зовут Мария Гончар. Она любит тусовки, путешествия и растит 6-летнего сына.

Фото и видео: East News, Instagram

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