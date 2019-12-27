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Иван Телегин впервые прокомментировал развод с Пелагеей и слухи об изменах ей: «Иногда просто случается жизнь»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Пелагеи

27-летний хоккеист Иван Телегин выступил с официальным обращением.

На днях поклонники одной из самых ярких пар — певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина всерьез забеспокоились за судьбу этой семьи: из блогов знаменитостей исчезли почти все совместные фотографии. В минувший четверг певица подтвердила: она разводится с мужем. Светские сплетники предположили: Пелагея не стала терпеть измены. Параллельно с этими событиями Ивана Телегина заметили в компании новой дамы.

«Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в СМИ касательно моей личной жизни, хоть я и являюсь публичным человеком, все же, свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации, хотелось бы внести немного ясности. Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу! Пусть в вашей жизни всегда и все получается. Всем добра и с Наступающим Новым годом», — написал спортсмен в своем блоге, устав от пересуд и вопросов.

Иван Телегин и Пелагея состояли в браке с 2016 года. Этот брак был для певицы вторым, и как и первый — с режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем — закончился разводом.

Новой избранницей хоккеиста, если верить СМИ, стала инстамодель и тусовщица Мария Гончар.

Фото и видео: instagram

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