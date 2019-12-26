Иван Телегин вышел в свет с прекрасной блондинкой — и это не Пелагея

А теперь издание «СтарХит» опубликовало фотографию, где Иван Телегин сидит с красивой блондинкой, которая держит его под руку. Супруги слухи о разрыве пока не прокомментировали.

Иван Телегин и Пелагея поженились без лишней шумихи и в кругу самых близких людей в 2016 году. На момент знакомства с певицей Иван был в отношениях с девушкой, которая родила ему сына. Однако Пелагея отмечала в интервью, что никого из семьи не уводила.