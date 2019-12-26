Иван Телегин вышел в свет с прекрасной блондинкой — и это не Пелагея
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Фото: Starface
Иван Телегин и Пелагея «избавились» друг от друга в социальных сетях: спортсмен удалили все фотографии с супругой из Instagram, артистка оставила несколько официальных снимков с мужем. Удалил Телегин и недавно опубликованную фотографию, которую подписал так: «Воссоединение».
А теперь издание «СтарХит» опубликовало фотографию, где Иван Телегин сидит с красивой блондинкой, которая держит его под руку. Супруги слухи о разрыве пока не прокомментировали.
Иван Телегин и Пелагея поженились без лишней шумихи и в кругу самых близких людей в 2016 году. На момент знакомства с певицей Иван был в отношениях с девушкой, которая родила ему сына. Однако Пелагея отмечала в интервью, что никого из семьи не уводила.
Фото и видео: Starface, Instagram
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