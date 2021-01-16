Пелагея показала красавицу-дочку в восточном образе
Фото: @pelageya_insta / Instagram
Дочери артистки и хоккеиста Ивана Телегина совсем скоро исполнится 4 года. Малышка растет настоящей умницей и красавицей.
Сейчас знаменитая блондинка вместе с девочкой находятся на отдыхе в Дубае. Мама и дочка отлично проводят время вместе и делятся снимками и видео с подписичками. На свежей сториз Таисия примерила куфию — головной убор, который в России чаще называют платком «арафаткой».
«Красавица ,Тася! Тебе очень идет!», — отмечает Пелагея за кадром и напевает восточную мелодию.
Фото: @pelageya_insta / Instagram
К слову, совсем недавно мы писали, что Пелагея в гламурной маске и платье в пол «зажгла» на концерте Лепса в Дубае. В Дубае прошел концерт одного из самых дорогих российских артистов Григория Лепса. Стоимость билетов доходила до несколько сотен тысяч рублей, но даже такая цена не отпугнула его поклонников. На шоу побывали не только меломаны, но и друзья артиста. На странице певицы Пелагеи в Instagram появилось несколько видеороликов, где видно, как она в элегантном платье в пол и гламурной маске «зажигает» под музыку, не забывая подпевать коллеге и другу.
Фото: @pelageya_insta / Instagram
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