Пелагея показала красавицу-дочку в восточном образе

Дочери артистки и хоккеиста Ивана Телегина совсем скоро исполнится 4 года. Малышка растет настоящей умницей и красавицей.

Сейчас знаменитая блондинка вместе с девочкой находятся на отдыхе в Дубае. Мама и дочка отлично проводят время вместе и делятся снимками и видео с подписичками. На свежей сториз Таисия примерила куфию — головной убор, который в России чаще называют платком «арафаткой».

«Красавица ,Тася! Тебе очень идет!», — отмечает Пелагея за кадром и напевает восточную мелодию.