Пелагея блеснула стройной фигурой на вечеринке Шубской: «Божественно красива!»
Фото: @pelageya_insta / Instagram
16 ноября свой день рождения отмечала модель Анастасия Шубская (Овечкина). На вечеринку по случаю 27-летия она пригласила много отечественных селебрити, в том числе певицу Пелагею. Звезда появилась в соблазнительном образе — комбинированном платье из черного и пепельно-розового трикотажа, подчеркивающего фигуру. Пелагея блеснула стройной фигурой и очаровала поклонников. В дополнение к образу певице сделали легкую укладку с воздушными локонами и нюдовый макияж с акцентом на глазах.
Фолловеры остались в восторге от нового образа певицы и написали десятки комментариев в Сети: «Самая любимая и самая красивая», «Невероятная», «Поля, Вы невероятно прекрасна», «Очаровательна», «Поля, вы божественно красивы!», «Такая кошечка», «Так прекрасна всегда Полина», «Пелагея такая красивая !!!», «Поля, Ваш дуэт с Сергеем просто поразил!», «Поляя, какая вы волшебная. Самая!», «Пелагея так похорошела и помолодела, молодец!».
Фото: @pelageya_insta / Instagram
Поклонники отмечают, что расставание с Иваном Телегиным пошло Пелагее на пользу — она заметно преобразилась, похудела и расцвела.
Но несмотря на то, что экс-супруги уже год не живут вместе, официально они еще не развелись. О распаде семьи Пелагея рассказала в декабре 2019-го, отметив, что надеется на быстрый развод без вмешательства кого-то третьего. Но этого не произошло. Сначала судебные заседания не могли состояться из-за режима самоизоляции, после представители Пелагеи и Ивана Телегина от их имени предъявляли друг другу встречные требования.
Адвокаты хоккеиста уверяли, что Пелагея не дает отцу видеться с ребенком, защитники артистки это опровергали, заявляя, что он сам не горит желанием видеться с Таисией. После не могли прийти к согласию в вопросе алиментов и раздела имущества.
К слову, недавно мы писали, как Пелагея порадовала фанатов «горячим» образом в платье с пикантным декольте: «Сражаете красотой». Поклонники неустанно делают комплименты любимой певице и повторяют, что после развода она расцвела.
А вам понравился образ Пелагеи? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @pelageya_insta / Instagram
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