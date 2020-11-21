Пелагея блеснула стройной фигурой на вечеринке Шубской: «Божественно красива!»

Поклонники отмечают, что расставание с Иваном Телегиным пошло Пелагее на пользу — она заметно преобразилась, похудела и расцвела.

Но несмотря на то, что экс-супруги уже год не живут вместе, официально они еще не развелись. О распаде семьи Пелагея рассказала в декабре 2019-го, отметив, что надеется на быстрый развод без вмешательства кого-то третьего. Но этого не произошло. Сначала судебные заседания не могли состояться из-за режима самоизоляции, после представители Пелагеи и Ивана Телегина от их имени предъявляли друг другу встречные требования.

Адвокаты хоккеиста уверяли, что Пелагея не дает отцу видеться с ребенком, защитники артистки это опровергали, заявляя, что он сам не горит желанием видеться с Таисией. После не могли прийти к согласию в вопросе алиментов и раздела имущества.

К слову, недавно мы писали, как Пелагея порадовала фанатов «горячим» образом в платье с пикантным декольте: «Сражаете красотой». Поклонники неустанно делают комплименты любимой певице и повторяют, что после развода она расцвела.

А вам понравился образ Пелагеи? Делитесь своим мнением в комментариях!