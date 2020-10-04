Анастасия Шубская удивила поклонников пикантным образом в тренче на голое тело
Фото: Instagram/ @nastyashubskaya
Поклонники Анастасии Шубской привыкли к сдержанным и элегантным образам звездной мамы, тем не менее супруге известного хоккеиста Александра Овечкина не чужды смелые эксперименты. Ранее Анастасия уже позировала в своем Инстаграм для новой фотосессии, демонстрируя красивые длинные ноги — и это всего через три месяца после родов! Сегодня молодая мама снова пробует дерзкий и сексуальный образ.
Шубская поделилась с поклонниками снимком, на котором появляется в песочном тренче на голое тело. Анастасия демонстрирует стройную подтянутую фигуру и глубокое декольте.
Подписчики в комментариях откровенно завидуют, правда пока так и не понятно, кому больше: счастливому мужу Александру Овечкину, или самой Анастасии, которая смогла прийти в форму после рождения сына Ильи за столь короткий промежуток времени.
«Везет же людям», «Неожиданно, более смелый образ чем всегда, но супер», «Какая идеальная», «Очень красивая и стильная», — оставляют комментарии поклонники Анастасии.
Анастасия Шубская - жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын. Супруги назвали мальчика Ильей. Это уже второй ребенок Овечкина. Два года назад Шубская подарила Александру первенца Сережу. Пара вступила в законные отношения в августе 2016-го.
Фото: Instagram Видео: YouTube
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