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Анастасия Шубская удивила поклонников пикантным образом в тренче на голое тело

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Анастасия Шубская с сыном Сережей

Фото: Instagram/ @nastyashubskaya

Жена знаменитого хоккеиста поделилась горячим снимком в своем Инстаграм.

Поклонники Анастасии Шубской привыкли к сдержанным и элегантным образам звездной мамы, тем не менее супруге известного хоккеиста Александра Овечкина не чужды смелые эксперименты. Ранее Анастасия уже позировала в своем Инстаграм для новой фотосессии, демонстрируя красивые длинные ноги — и это всего через три месяца после родов! Сегодня молодая мама снова пробует дерзкий и сексуальный образ.

Шубская поделилась с поклонниками снимком, на котором появляется в песочном тренче на голое тело. Анастасия демонстрирует стройную подтянутую фигуру и глубокое декольте.

Подписчики в комментариях откровенно завидуют, правда пока так и не понятно, кому больше: счастливому мужу Александру Овечкину, или самой Анастасии, которая смогла прийти в форму после рождения сына Ильи за столь короткий промежуток времени.

«Везет же людям», «Неожиданно, более смелый образ чем всегда, но супер», «Какая идеальная», «Очень красивая и стильная», — оставляют комментарии поклонники Анастасии.

Анастасия Шубская - жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын. Супруги назвали мальчика Ильей. Это уже второй ребенок Овечкина. Два года назад Шубская подарила Александру первенца Сережу. Пара вступила в законные отношения в августе 2016-го.

Фото: Instagram Видео: YouTube

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