Анастасия Шубская удивила поклонников пикантным образом в тренче на голое тело

Подписчики в комментариях откровенно завидуют, правда пока так и не понятно, кому больше: счастливому мужу Александру Овечкину, или самой Анастасии, которая смогла прийти в форму после рождения сына Ильи за столь короткий промежуток времени.

«Везет же людям», «Неожиданно, более смелый образ чем всегда, но супер», «Какая идеальная», «Очень красивая и стильная», — оставляют комментарии поклонники Анастасии.

Анастасия Шубская - жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын. Супруги назвали мальчика Ильей. Это уже второй ребенок Овечкина. Два года назад Шубская подарила Александру первенца Сережу. Пара вступила в законные отношения в августе 2016-го.