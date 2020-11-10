Пелагея порадовала фанатов «горячим» образом в платье с пикантным декольте: «Сражаете красотой»
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея входит в жюри КВН. Певица показала поклонникам в Instagram новые фото со съемок. На снимках красивая Пелагея позирует в черном платье в обтяжку с пикантным декольте. Для съемок стилисты нанесли артистке яркий макияж и сделали стильную укладку. И в то время, пока счастливая Пелагея позировала фотографу, за ее спиной телеведущий Дмитрий Хрусталев (выходец из КВН) строил забавные физиономии.
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Веселое и находчивое жюри 🤪@dmitry_khrustalev @vmurugov @pelshtv @ kvnoficial #сднемрожденияквн #кубокмэра #квн #kvn #дмитрийхрусталев #пелагея #пелагеяханова #пелагеясергеевна #пелагеятелегина #пелагеюшка #пелагеянеконцертное #пелагеяванлавнавсегда #пелагеянапервом #1канал
«Шикарная», «Поля просто супер», «Сражаете красотой», «Богиня», «Невероятнейшая», «Какая красивая», «Митя бесподобен! Вы красавица!», — прокомментировали подписчики.
Поклонники Пелагеи отмечают, что расставание с Иваном Телегиным пошло Пелагее на пользу — она заметно преобразилась, похудела и расцвела.
Н, несмотря на то, что экс-супруги уже год не живут вместе, официально они еще не развелись. О распаде семьи Пелагея Рассказала в декабре 2019-го, отметив, что надеется на быстрый развод без вмешательства кого-то третьего. Но этого не произошло. Сначала судебные заседания не могли состояться из-за режима самоизоляции, после представители Пелагеи и Ивана Телегина от их имени предъявляли друг другу встречные требования.
Адвокаты хоккеиста уверяли, что Пелагея не дает отцу видеться с ребенком, защитники артистки это опровергали, заявляя, что он сам не горит желанием видеться с Таисией. После не могли прийти к согласию в вопросе алиментов и раздела имущества.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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