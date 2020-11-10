passion.ru

Пелагея порадовала фанатов «горячим» образом в платье с пикантным декольте: «Сражаете красотой»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Красивая Пелагея

Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/

Поклонники неустанно делают комплименты любимой певице и повторяют, что после развода она расцвела.

Пелагея входит в жюри КВН. Певица показала поклонникам в Instagram новые фото со съемок. На снимках красивая Пелагея позирует в черном платье в обтяжку с пикантным декольте. Для съемок стилисты нанесли артистке яркий макияж и сделали стильную укладку. И в то время, пока счастливая Пелагея позировала фотографу, за ее спиной телеведущий Дмитрий Хрусталев (выходец из КВН) строил забавные физиономии.

«Шикарная», «Поля просто супер», «Сражаете красотой», «Богиня», «Невероятнейшая», «Какая красивая», «Митя бесподобен! Вы красавица!», — прокомментировали подписчики.

Поклонники Пелагеи отмечают, что расставание с Иваном Телегиным пошло Пелагее на пользу — она заметно преобразилась, похудела и расцвела.

Н, несмотря на то, что экс-супруги уже год не живут вместе, официально они еще не развелись. О распаде семьи Пелагея Рассказала в декабре 2019-го, отметив, что надеется на быстрый развод без вмешательства кого-то третьего. Но этого не произошло. Сначала судебные заседания не могли состояться из-за режима самоизоляции, после представители Пелагеи и Ивана Телегина от их имени предъявляли друг другу встречные требования.

Адвокаты хоккеиста уверяли, что Пелагея не дает отцу видеться с ребенком, защитники артистки это опровергали, заявляя, что он сам не горит желанием видеться с Таисией. После не могли прийти к согласию в вопросе алиментов и раздела имущества.

Фото и видео: Instagram Пелагеи

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!