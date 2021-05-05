Не выдержал накала страстей: развод с Муцениеце обернулся для Прилучного сердечным приступом

Павел Прилучный – не любитель рассказывать о личной жизни, и лишь недавно прокомментировал расставание с женой Агатой Муцениеце, от которой у него двое детей, и отношения с новой возлюбленной, Мирославой Карпович.

В интервью Вадиму Вернику он признался – расставание далось ему настолько тяжело, что у него даже появились серьезные проблемы со здоровьем.

«Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была, работал с температурой. Ночные-дневные-ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, всё сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько всё сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и всё остальное. Была семья. Но мы как раз находились в состоянии распада».

Сейчас он старается беречь себя и равномерно распределять нагрузку.

«Стараюсь больше одного проекта сейчас не брать, ничего не должно пересекаться, иначе невозможно. Нельзя себя так расходовать. Я повзрослел, поменялись принципы жизненные».