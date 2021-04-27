Муцениеце с иронией прокомментировала жуткий вид Прилучного после развода

Развод с Агатой Муцениеце, драка на съемках в Калининграде, а также, по слухам, проблемы с кредитами не лучшим образом сказались на внешности брутального красавца Павла Прилучного, который считается одним из самых ярких актеров в нашей стране и имеет множество поклонниц как среди обычных женщин, так и среди звездных красавиц.

После развода Павел поменял прическу и выглядит так, словно немного поправился. Кроме того, актер выглядит немного опухшим – кое-кто из поклонников даже посоветовал ему бросить пить. Это сразу отметили его поклонницы, засыпав эфир комментариями, в которых написали, что не узнали его.

В жизни Павла отметились изменения – в последнее время он начал публично появляться со своей новой возлюбленной, Мирославой Карпович. Актриса пришла поддержать его на премьере его фильма «Девятаев».

В стороне не осталась и бывшая жена актера, Агата Муцениеце. На церемонии Cosmopolitan Man Awards актриса пошутила:

«Кто там отъел такие щечки?»

Сейчас Павел проводит много времени со своими детьми от Агаты – актриса нередко бывает занята своей карьерой. Прилучный часто публикует фотографии с Тимофеем и Мией в своем блоге – вместе с детьми актер отдыхает, ходит в кино и поедает лакомства собственного приготовления. Кроме того, дети, как оказалось, помогают ему и работать.

«Если б не мой сын Тимофей, я бы так и не втянулся, но вместе мы разобрались», – рассказал Прилучный Урганту о подготовке к съемкам в фильме «Девятаев».