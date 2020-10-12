Парализованная спортсменка Мария Комиссарова рассказала о проблемах мужа с алкоголем: «Не могу замять»
Фото: www.instagram.com/chaadaeva_maria/
Сломавшая позвоночник спортсменка Мария Комиссарова (Чаадаева) — теперь популярный блогер. Мария активно ведет блог в Instagram, где рассказывает о тонкостях счастливого материнства и мотивирует подписчиков на преодоления, рассказывая о своей жизни после травмы.
Блог Марии всегда был наполнен позитивом, но недавно экс-спортсменка рассказала подписчикам (их у нее больше миллиона) о проблемах в семье. А сегодня призналась, что у ее супруга — бывшего участника сборной России по фристайлу, проблемы с алкоголем.
«Наверно, это неправильно. Выносить ссоры из избы и рассказывать всю подноготную, но просто сказать, что все ок и замять я не могу. Алкоголь — зло, мой муж с ним не дружит. Или наоборот, очень хорошо дружит. Так, что не может оторваться. ⠀ Нет, он не алкаш, пьет редко, но метко. Если уже начал, то хочется продолжения. Ну как мы все, помните, в беззаботной молодости, когда тебе не надо никуда вставать, у тебя еще нет детей и ты можешь тусить хоть до утра, ничего не помнить и никому ничего не должен. А тут уж, извините, двое детей, за которых ответственны родители и больше никто. И ездить за рулем под алко — это жесть. ⠀ Многие говорят, что Леша устал, все на нем, ему хочется отдохнуть и расслабиться. Но делать это надо с умом, а не так, что мне страшно за него. В общем, я устала от таких выкидонов, не знаю, что делать и знаю, что это будет повторяться. Мужчины не умеют пить?», — поделилась Мария с подписчиками.
«Он устал, а вы нет? Он знал, на что шел, когда на вас женился, и оправдывать его этим не нужно... Может, и чересчур жестко, но я очень сильно не хочу вас обижать. Все мужчины разные. Дети вырастут и уйдут из семьи. Мне кажется, вы, да и любая женщина не достойна того, чтоб мужчина так обращался. Желаю вам, Мария, мудрости, потому что никто, кроме вас, не знает, как лучше. Если нет ответственности, то привить ее не получится, как бы вы ни старались. Мне, если честно, иногда очень обидно за вас. Все наладится. Держитесь», «Леха просто реально задолбался. Только выход нашел неправильный, так и до беды недалеко...», «Садиться за руль в состоянии даже легкого алкогольного опьянения — это опасно. Он уже взрослый мужчина, чтобы не понимать этого. Его ждут дома жена и двое детей. Хочется расслабиться, напейся и вызови такси. Терпения вам», «Вам срочно нужен психотерапевт, обоим. Разговоры уже не помогут», — высказали свое мнение подписчики Чаадаевой.
«Мы ругаемся. Почти каждый день. А все от усталости, от недопонимания, от нехватки времени, от недосыпа... Все внимание детям, все заботы вокруг них. Нет больше той нежности, страсти и любви, что была в начале отношений. Может, это нормально при наличии двоих детей? Может это уже просто привязанность? Не помню, когда мы последний раз целовались», — делилась ранее Мария с подписчиками.
Мария и Алексей Чаадаевы с детьми 3-летним Матвеем и годовалой Мелетиной живут в Испании. Мария Рассказывала, что не может жить в России, так как здесь нет условий для нормальной жизни человека в инвалидной коляске, а за рубежом для людей с ограниченными возможностями делают все, чтобы они не чувствовали себя обделенными и изгоями.
Напомним, фристайлистка Мария Комиссарова получила травму позвоночника в 2014 году в Сочи. После перелома у нее осталась парализованной нижняя часть тела. В 2016-м она вышла замуж за Алексея Чаадаева.
Фото и видео: Instagram Марии Чаадаевой
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