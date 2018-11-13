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«Муж хотел»: парализованная спортсменка Мария Комиссарова рассказала, как решилась на второго ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария с сыном Матвеем

Фото: Instagram
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Малышка появится на свет уже через несколько месяцев.

Мастер спорта России международного класса по фристайлу 28-летняя Мария Комиссарова ждет второго ребенка. Девушка после тяжелой травмы прикована к инвалидной коляске. На странице в Instagram она призналась подписчикам, что вторая беременность стала для нее неожиданностью и она сама вряд ли решилась бы на второго малыша так быстро. В середине апреля старшему сыну Марии Комиссаровой и спортсмена Алексея Чаадаева исполнилось всего два года. И уже через несколько месяцев у них родится дочь.

Мария ведет блог «Мама на колесах», в котором часто общается с подписчиками. «Как мы решились на второго ребенка? Никак. так вышло) муж наверно сам решил. На самом деле, в первый год Матвея, нам постоянно говорили, типа не тяните со вторым, лучше небольшая разница, ребенку нужен друг/подруга, вам будет легче и тд. Я согласна, мы даже обсуждали когда-то,что надо зачать на Нг примерно, чтобы к сентябрю родился второй, Матвей как раз в садик пойдет и будет легче, да и погода самая хорошая осенью , бархатный сезон, не жарко , не холодно. Самое то для малыша. В итоге так и вышло. видать силы тех мыслей сработали)», - рассказывает Мария (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В интервью «СтарХиту» спортсменка призналась, что муж ждал второй беременности: «Честно говоря, сама бы вряд ли решилась на второго ребенка. Всегда появляются какие-то проблемы и препятствия. Сейчас я уже поняла, что все складывается идеально: разница между разнополыми детьми будет небольшая».

Мария, узнав, что скоро станет мамой во второй раз, сразу написала известному общественному деятелю Ксению Безугловой, которая тоже долгие годы передвигается в коляске, но несмотря на это стала мамой троих малышей. Но Ксения Марию успокоила, заверив, что все будет прекрасно.

Семья живет в Испании, спортсменка считает, что ей как человеку с ограниченными возможностями здоровья там будет комфортней.

ПОЧЕМУ СО МНОЙ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ? ⠀ В карусели кусочек из фильма( весь в шапке профиля ), 👉 а тут вся история #chaadaeva_story_crash ⠀ Я много раз задавала себе этот вопрос, а что если бы ... представляла другие варианты стечения обстоятельств. И знаете , так и не нашла ответа. Все таки правильнее думать ДЛЯ ЧЕГО? ⠀ Для чего мне это было дано? ⠀ Может , чтобы я уже угомонилась прыгать на лыжах , может это мое слишком сильное желание -ВСЕГДА БЫТЬ с Лешей рядом, может для того, чтобы помогала другим людям понять , как можно ЖИТЬ, мотивировать , достигать. А может просто для того, чтобы родить и любить🤷‍♀️ один бог знает, но в любом случае я благодарю его за все. ⠀ Знаете, у меня всегда все легко получалось и легко давалось, там где другим надо было попотеть , вот и тут ОН подумал , что справлюсь💪 как там говорят, испытания даются тем, кто может их преодолеть! И я могу! И я считаю себя счастливым человеком , ну а коляска , это временный транспорт 😉 кстати , совсем скоро будет новая, которая просто огонь! 🔥 ⠀ У вас есть человек-мотиватор ? Может это ваш муж/ брат/ сват/ ребёнок? А испытания вам «прилетали»? ⠀ #keepgoing #keepfighting #skiing #ski #mariachaadaeva #mariakomissarova

Публикация от 🌟 Мама На Колесах🌟 (@chaadaeva_maria)

Мария Комиссарова получила травму в феврале 2014 года. Во время тренировки она сломала позвоночник со смещением. Спортсменку экстренно прооперировали в Красной Поляне, а после в Германии.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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