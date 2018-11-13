«Муж хотел»: парализованная спортсменка Мария Комиссарова рассказала, как решилась на второго ребенка

В интервью «СтарХиту» спортсменка призналась, что муж ждал второй беременности: «Честно говоря, сама бы вряд ли решилась на второго ребенка. Всегда появляются какие-то проблемы и препятствия. Сейчас я уже поняла, что все складывается идеально: разница между разнополыми детьми будет небольшая».

Мария, узнав, что скоро станет мамой во второй раз, сразу написала известному общественному деятелю Ксению Безугловой, которая тоже долгие годы передвигается в коляске, но несмотря на это стала мамой троих малышей. Но Ксения Марию успокоила, заверив, что все будет прекрасно.

Семья живет в Испании, спортсменка считает, что ей как человеку с ограниченными возможностями здоровья там будет комфортней.