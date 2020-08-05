«Я очень боялась родить в России»: парализованная спортсменка Мария Комиссарова поделилась страшной историей
Фото: Instagram Марии Комиссаровой
Нередко живущие за границей россиянки прилетают на родину, чтобы родить ребенка. Уровень российской медицины и компетентность российских врачей внушают доверие, особенно если речь идет о столичных клиниках. Но парализованной спортсменке Марии Комиссаровой не повезло еще во время беременности: будучи на 26 неделе она столкнулась с халатностью и наплевательским отношением медработников, что поселило в ее сердце страх, что и на родах что-то пойдет не так. «Я очень боялась родить в России», — призналась женщина в блоге и поделилась напугавшей ее историей.
«Одним вечером начался у меня озноб, очень сильно трясло, померила температуру -38.5, выпила парацетамол. Температура начала падать, а в 5 утра опять тоже самое, опять таблетки и так каждые часов 5-6, причем нос горло не беспокоили! На следующий день вызвали скорую — прождали 4,5 часа!!!, когда они приехали, предложили анальгин с димедролом (я отказалась), потому что ничего нет больше и уехали», — вспоминает спортсменка.
«Все продолжилось по кругу. На утро вызвали участкового врача, сказали ждите... ждали долго, температура 39,5... потом он позвонил и сказал, что не прийдет, вызывайте скорую — нужна госпитализация. Через час приехала скорая, начали говорить про угрозу и т.д., и меня забрали в роддом номер 16 (инфекционный). Дня 4 не могли понять что со мной. Сначала подозревали пиелонефрит, начали колоть антибиотик, но анализ оказался норм, а колоть продолжали непонятно зачем. В итоге через 5 дней перевели в первый мед в отделение нефрологии, а там я попала на выходные (ставили только капельницы с физ раствором) и были ужасные условия для инвалидов-колясочников, точнее их отсутствие и спустя 2 дня попросила забрать меня оттуда, потому что все само прошло. Я написала расписку, что отказываюсь от всего и уехала», — поделилась Мария.
«Дома мне стало хорошо. Поэтому я очень боялась снова попасть в роддом или больницу в Питере... Хотя многие говорили, куда ты полетишь, рожай тут (угрозы прерывания, выкидыш, опасность — постоянно эти слова говорили), но мне хотелось быстрей вернутся в Испанию», — подытожила она.
Мария Комиссарова — мастер спорта России международного класса по фристайлу. После травмы ей пришлось навсегда оставить карьеру — нижняя часть ее тела оказалась парализованной. Из-за более комфортных условий женщина уехала жить в Испанию и даже решилась на вторую беременность. Сейчас она — дважды мама.
Фото и видео: Instagram/@chaadaeva_maria
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