«Я очень боялась родить в России»: парализованная спортсменка Мария Комиссарова поделилась страшной историей

«Все продолжилось по кругу. На утро вызвали участкового врача, сказали ждите... ждали долго, температура 39,5... потом он позвонил и сказал, что не прийдет, вызывайте скорую — нужна госпитализация. Через час приехала скорая, начали говорить про угрозу и т.д., и меня забрали в роддом номер 16 (инфекционный). Дня 4 не могли понять что со мной. Сначала подозревали пиелонефрит, начали колоть антибиотик, но анализ оказался норм, а колоть продолжали непонятно зачем. В итоге через 5 дней перевели в первый мед в отделение нефрологии, а там я попала на выходные (ставили только капельницы с физ раствором) и были ужасные условия для инвалидов-колясочников, точнее их отсутствие и спустя 2 дня попросила забрать меня оттуда, потому что все само прошло. Я написала расписку, что отказываюсь от всего и уехала», — поделилась Мария.

«Дома мне стало хорошо. Поэтому я очень боялась снова попасть в роддом или больницу в Питере... Хотя многие говорили, куда ты полетишь, рожай тут (угрозы прерывания, выкидыш, опасность — постоянно эти слова говорили), но мне хотелось быстрей вернутся в Испанию», — подытожила она.

Мария Комиссарова — мастер спорта России международного класса по фристайлу. После травмы ей пришлось навсегда оставить карьеру — нижняя часть ее тела оказалась парализованной. Из-за более комфортных условий женщина уехала жить в Испанию и даже решилась на вторую беременность. Сейчас она — дважды мама.