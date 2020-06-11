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Папины гены, мамин голос: Юлия Проскурякова показала забавное видео с подросшей дочерью

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Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой

Жена Игоря Николаева рассказывала, что их 4-летня дочь Вероника растет творческим ребенком.

Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками забавным видео с 4-летней дочерью Вероникой. Артистка показала, как ее девочка читает стихи собственного сочинения.

«Когда твой ребенок сочиняет, как папа, а тембр голоса, как у мамы. Да здравствуют гены!», — подписала видео Юлия Проскурякова.

Вероника растет непосредственным и артистичным ребенком, радуя родителей своими талантами. Так, семья музыкантов показывала, как Вероника записала свою первую песню, позже дочь порадовала маму с папой тягой к иностранным языкам, а также повеселила поклонников мамы, сделав себе косметическую маску.

Вероника единственный ребенок 60-летнего Николаева и 37-летней Проскуряковой. От первого брака у композитора есть 41-летняя дочь Юлия.

Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой

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