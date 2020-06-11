Папины гены, мамин голос: Юлия Проскурякова показала забавное видео с подросшей дочерью

Вероника растет непосредственным и артистичным ребенком, радуя родителей своими талантами. Так, семья музыкантов показывала, как Вероника записала свою первую песню, позже дочь порадовала маму с папой тягой к иностранным языкам, а также повеселила поклонников мамы, сделав себе косметическую маску.

Вероника единственный ребенок 60-летнего Николаева и 37-летней Проскуряковой. От первого брака у композитора есть 41-летняя дочь Юлия.