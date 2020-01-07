«Выступает Вероника Не-Колаева»: 4-летняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой записывает первый трек

Видео, в котором малышка Вероника осваивает студийное оборудование, покорило не толькл поклонников музыканта, но и его самого. «Пытается сама строить интервалы!) Процесс захватывает», — написал звездный отец.

«Будущая звезда», «Чудошко маленькое», «Выросла как! И очень похожа на папу», «И маникюрчик, красотулька», «Лапуленька, вся в папу и маму», «Растет достойная замена», «Ничего себе, вот это слух!!!!!», «Красивая и умничка Вероника Николаева», «Главная!», «Скоро на голос дети можно отправлять», «Уже звездочка зажглась», «По ходу растет композитор», «Будущая радиоведущая))) Славная девчушка», «Дуэт будет», «Маленькая пуговка!!!! Какая прелесть!!!», «Ждем на эстраде!!! Такая талантливая девчушка, возможно будущее России», «Пусть тренируется, будет как папа-умница», «Главная солистка семьи Николаевых», — обсуждают поклонники.