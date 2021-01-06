«Папина дочка»: Нюша умилила нежным новогодним фото с мужем и дочкой
Фото: Instagram / @nyusha_nyusha
На новом снимке Нюша позирует под елкой вместе с дочкой и мужем в рождественских свитерах. Семья мило улыбается в кадре. Под фото Нюша написала: «Ребята, ну как ваши выходные?? Уже отошли от бесконечных салатов?)) Ходите в кино? Или в гостях у родственников???». Фолловеры остались в восторге от семейного фото и написали в комментариях: «Папина дочка!», «Такие милые», «Симбусик солнышко», «Такое милое фото))», «Милые», «Счастливые», «Любимые», «Нюша, я сегодня видела как ты на сцене с девочками выступала. У тебя очень красивый голос», «Красивые», «Симба Светлячок!!».
Многие подписчики в очередной раз поинтересовались, как могла Нюша и Игорь Сивов назвать дочь «мультяшным» именем. «Неужели дочку и правда зовут Симба?», — поинтересовались они. Кто-то предположил, что девочку зовут на самом деле Серафима, а родители любя называют ее иначе.
Год назад, когда Нюша с супругом впервые показали малышку, они немало удивили фанатов, назвав имя дочки. «Нам очень нравится мультфильм "Король Лев". Вот и выбрали такое имя», — призналась тогда певица в интервью.
К слову, недавно мы писали, как «огненная» Нюша зажгла в комбезе из кожи и сменила его на купальник цвета розы. 30-летняя певица опубликовала зажигательное танцевальное видео в Instagram и TikTok.
А вам понравился снимок Нюши? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: Instagram / @nyusha_nyusha
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