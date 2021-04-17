Падчерица Дениса Матросова вышла замуж: «Это грандиозное событие»

Новообразовавшуюся семью поздравил и Андрей Малахов. «Дорогие Андрей и Саша! Поздравляю вас с днем свадьбы. Берегите друг друга, любите друг друга! И, конечно, вы молодцы, что папа здесь, а вы — там», — сказал ведущий.

Денис и Ольга сыграли свадьбу в 2015 году, а спустя год у супругов родился сын Федор. У актера также есть сын Иван от Марии Куликовой, в браке с которой они были четырнадцать лет.

«Когда у нас начались споры, мы построили общий дом, но чувствовали в нем чужими друг другу людьми», – рассказывала о расставании Мария. Однако теперь уже бывшие партнеры сохранили теплые отношения ради сына. «У меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис отличный отец нашего ребенка. Ваня его обожает. У сына есть черты характера, доставшиеся от отца», – признавалась актриса несколько месяцев назад.

К слову, недавно мы писали, что певица Алекса впервые стала мамой, а сын Ирады Зейналовой сыграл свадьбу. Подробнее читайте в наших материалах.