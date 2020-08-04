Мария Куликова – об отношениях с Денисом Матросовым: «Я не выходила замуж официально»
Фото: Instagram/@m.kulikova77
Мария Куликова и Денис Матросов считались одной из крепких пар отечественного кино, однако пять лет назад актеры приняли решение разойтись. Поклонники были уверены, что Марии и Денису удалось легко уладить все формальности, связанные с разводом, однако лишь сейчас стало известно, что отношения актеров не были зарегистрированы официально. «Я не выходила замуж официально. Помню, что, когда родился Ваня, надо было получать такое количество документов! Какие-то СНИЛСы, пенсионные… А у меня грудное вскармливание. Я от любых мероприятий, связанных с документами, стараюсь максимально уходить. Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!», — рассказала Куликова в интервью изданию «7 дней».
Отметим, Куликова и Матросов расстались в 2015 году после четырнадцати лет отношений. Иван стал третьим ребенком для Дениса Матросова, от брака с Людмилой Татаровой у него есть близнецы Владимир и Юрий. «Когда у нас начались споры, мы построили общий дом, но чувствовали в нем чужими друг другу людьми», – рассказывала о расставании Мария. Однако теперь уже бывшие партнеры сохранили теплые отношения ради сына. «У меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис отличный отец нашего ребенка. Ваня его обожает. У сына есть черты характера, доставшиеся от отца», – признавалась актриса.
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Фото: Instagram/@m.kulikova77, Global Look Press, Starface
Видео: YouTube/Кинокомпания «Русское»
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