Мария Куликова – об отношениях с Денисом Матросовым: «Я не выходила замуж официально»

Отметим, Куликова и Матросов расстались в 2015 году после четырнадцати лет отношений. Иван стал третьим ребенком для Дениса Матросова, от брака с Людмилой Татаровой у него есть близнецы Владимир и Юрий. «Когда у нас начались споры, мы построили общий дом, но чувствовали в нем чужими друг другу людьми», – рассказывала о расставании Мария. Однако теперь уже бывшие партнеры сохранили теплые отношения ради сына. «У меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис отличный отец нашего ребенка. Ваня его обожает. У сына есть черты характера, доставшиеся от отца», – признавалась актриса.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.