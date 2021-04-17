Сын Ирады Зейналовой женился в Москве

24-летний сын Ирады Зейналовой Тимур Самолетов женился. Его звездная мама призналась, что очень счастлива за наследника и его избранницу.

На фото изображены лишь самые близкие молодоженов, а также сами влюбленные за несколько минут до росписи. На церемонии бракосочетания в Кутузовском ЗАГСе пришла и тетя жениха, ведущая Первого канала Светлана Зейналова.