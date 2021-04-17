Сын Ирады Зейналовой женился в Москве
Фото: @iradantv/ Instagram
24-летний сын Ирады Зейналовой Тимур Самолетов женился. Его звездная мама призналась, что очень счастлива за наследника и его избранницу.
На фото изображены лишь самые близкие молодоженов, а также сами влюбленные за несколько минут до росписи. На церемонии бракосочетания в Кутузовском ЗАГСе пришла и тетя жениха, ведущая Первого канала Светлана Зейналова.
«Ну пусть будут счастливы же!» — трогательно прокомментировала снимок возлюбленных ведущая программы «Итоги недели» на НТВ.
Напомним, что Тимур — единственный ребенок телеведущей. Звездный наследник родился в браке журналистки с журналистом Алексеем Самолетовым. Вместе супруги прожили почти 20 лет, однако в 2015-м приняли решение развестись. Сейчас телеведущая счастлива в браке с корреспондентом Александром Евстигнеевым. Их свадьба состоялась в 2016 году. Кстати, по словам коллег, их любовь была настолько сильной, что Зейналова прилетала к возлюбленному в ЛНР, где на тот момент велись боевые действия.
Фото: @iradantv/ Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!