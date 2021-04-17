Экс-возлюбленная Тимати Алекса родила первенца от фитнес-тренера
Фото: @aleksa___official/ Instagram
Выпускница «Фабрики звезд-4» и известный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев впервые стали родителями. «Я счастлив! Это произошло!» — написал новоиспеченный отец. Кстати, для Вячеслава – это уже второй ребенок. «Я не верю! Я так счастлива!» — поделилась Алекса с поклонниками. А позднее записала эмоциональное видео для фанатов, где сообщила эту радостную новость.
«Спасибо большое за поздравления! Это очень ценно! Благодать в душе и сердце. Мы счастливы, мы стали родителями. Сладость рядом — что еще нужно? Все родителями меня поймут. Детки — это счастье, наше наследие и наше будущее. Пусть растут, самое главное, здоровыми и счастливыми», — сказала экс-возлюбленная Тимати в stories.
Напомним, что своего любимого Алекса увела у другой женщины, бывшей танцовщицы Филиппа Киркорова Александры Сивковой. Их роман начался, когда Александра была на последних месяцах беременности.
Сама Алекса в беседе с изданием Peopletalk попыталась объясниться — отношения пары себя исчерпали.
«Она ему не жена. Я действительно знала, что у Славы есть девушка, а он знал, что я в отношениях. Но с обеих сторон они себя изжили. Так что с его стороны все было порядочно, он никого не бросал, они не были счастливы. Я никого не отбивала, это просто стечение обстоятельств».
К слову, ранее мы писали о том, что звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова стала мамой во второй раз. Актриса уточнила, что у нее появилась дочь. Как и сына, она родила ребенка в Мексике, «в тепле, у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях». «У нас в семье появилась принцесса!», — объявила она. Звезда поделилась снимком, где она запечатлена на последних сроках беременности. Как назвала счастливая 33-летняя мама малышку, пока неизвестно.
_Фото: @aleksa__official/ Instagram
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