Экс-возлюбленная Тимати Алекса родила первенца от фитнес-тренера

Напомним, что своего любимого Алекса увела у другой женщины, бывшей танцовщицы Филиппа Киркорова Александры Сивковой. Их роман начался, когда Александра была на последних месяцах беременности.

Сама Алекса в беседе с изданием Peopletalk попыталась объясниться — отношения пары себя исчерпали.

«Она ему не жена. Я действительно знала, что у Славы есть девушка, а он знал, что я в отношениях. Но с обеих сторон они себя изжили. Так что с его стороны все было порядочно, он никого не бросал, они не были счастливы. Я никого не отбивала, это просто стечение обстоятельств».

К слову, ранее мы писали о том, что звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова стала мамой во второй раз. Актриса уточнила, что у нее появилась дочь. Как и сына, она родила ребенка в Мексике, «в тепле, у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях». «У нас в семье появилась принцесса!», — объявила она. Звезда поделилась снимком, где она запечатлена на последних сроках беременности. Как назвала счастливая 33-летняя мама малышку, пока неизвестно.