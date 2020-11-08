Анна Хилькевич рассказала о воспитании красавиц-дочерей
Фото: @annakhilkevich / Instagram
Актриса сериала «Универ» и ее супруг Артур Волков растят двух замечательных дочек. Старшую Арианну актриса родила в 2015 году, а младшую Марию в 2018.
Знаменитая блондинка активно ведет социальные сети и на своей страничке часто показывает забавные и трогательные видео и фотографии с детьми. Кроме того, Анна рассказывает своим подписчикам и о трудностях материнства и проблемах, которые встречаются в их семье на пути воспитания малышек.
Так, недавно телеведущая опубликовала пост, в котором рассказала о том, что старшая дочь попросила накрасить ей губы помадой. Потом повторить за сестрой решила и трехлетняя Маша. Хилькевич, скрепя сердцем, пришлось разрешить девочкам сделать задуманное.
«Ну, в общем, ничего страшного в этом нет, кроме того, что помаду она выбрала суперстойкую и легла спать все ещё в образе “отлично потусили”», — посмеялась над ситуацией звезда из «Барвихи».
Кроме того, Анна призналась, что ей хочется быть другом своим детям. Она считает, что если ребенку постоянно говорить «нет», то это будет являться некой провокацией для малышей, они начнут делать все назло родителям, либо же осуществлять свои планы в тайне от взрослых.
«Хочется быть для своего ребенка в первую очередь другом, чтобы она доверяла мне, не шарахалась от меня, и не делала все втихаря потом из-за постоянных моих отказов и запретов. Бывает сложно, но я стараюсь», — подытожила актриса.
Фото и видео: @annakhilkevich / Instagram
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