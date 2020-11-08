Анна Хилькевич рассказала о воспитании красавиц-дочерей

Актриса сериала «Универ» и ее супруг Артур Волков растят двух замечательных дочек. Старшую Арианну актриса родила в 2015 году, а младшую Марию в 2018.

Знаменитая блондинка активно ведет социальные сети и на своей страничке часто показывает забавные и трогательные видео и фотографии с детьми. Кроме того, Анна рассказывает своим подписчикам и о трудностях материнства и проблемах, которые встречаются в их семье на пути воспитания малышек.

Так, недавно телеведущая опубликовала пост, в котором рассказала о том, что старшая дочь попросила накрасить ей губы помадой. Потом повторить за сестрой решила и трехлетняя Маша. Хилькевич, скрепя сердцем, пришлось разрешить девочкам сделать задуманное.